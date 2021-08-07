نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهاتف المخيف أحدث هواتف هواوي بي 50 برو بسعر خيالي بمواصفات خارقة في المقال التالي

بالبحث عن أفضل أنواع الهواتف الذكية المنافسة في الأسواق حاليا فكان درة إنتاج الشركة الصينية العملاقة بطرحها أحدث هواتفها الذكية هواوي بي 50 برو Huawei P50 Pro وسوف يأتي بنسختين هما Huawei P Pro Plus و Huawei P50 Pro برو أحد الهواتف الذكية وبعد النجاح الرهيب لسلسلة هواوى بي 40 برو فى الأسواق بالرغم من القيود التي تفرضها شركة جوجل على الشركة العملاقة إلا أنها مازالت تحقق نجاح باهر فى أسواق الهواتف والأجهزة اللوحية ، ويطلق على هاتف Huawei P50 Pro الهاتف المخيف والذي يمتاز بدعم شبكات الإتصال الجيل الخامس 5G وتأتي شاشة هاتف هواوي بي 50 برو من نوع OLED يعتبر من أنظف وأقوى الشاشات فى الأسواق حاليا بتصميم رائع بشاشة منحنية بدون حواف تقريبا بجودة QHDR بدقة 2772 بيكسل * 1344 بيكسل كما أنها أدائها جيد تحت أشعة الشمس، كما أن شاشة هواوي بي 50 برو سوف تكون داعمة لى حد كبير لمعدل تحديث 120 هرتز كمان أنها ستكون قادمة بمعيار IP68 تقنية مقاومة الماء والغبار التي يفتقدها الكثير من أجهزة الشركات المنافسة. مواصفات شاشة الجديد huawei p50 pro : نوع الشاشة : OLED , وتدعم 16 مليون لون . مقاس الشاشة : 6.76 بوصة , نسبة الشاشة الى حجم الهاتف 94.1 % . دقة الشاشة : 2772 بيكسل * 1344 بيكسل , بكثافة بيكسلات 456 بيكسل لكل بوصة . مقاومة الماء والغبار : يدعم تقنية IP68 تصل الى عمق مترين وحتى 30 دقيقة تحت الماء . معدل تحديث الشاشة : دعم 120 هرتز . مميزات : تقنية HDR10+ , معدل إستجابة اللمس 240 هرتز , وضع حماية العين , الوضع الليلى . مواصفات هواوي بي 50 برو الأساسية : نظام التشغيل : Android , مع واجهة مستخدم Huawei EMUI 11 New . المعالج : HiSilicon Kirin 1000 5G , بدقة تصنيع 5 نانومتر . أداء المعالج : ثمانى النواة (أحادى النواة 3.13 جيجا هرتز , ثلاثى النواة 2.54 جيجا هرتز , رباعى النواة 2.05 جيجا هرتز . معالج رسوميات : Mali-G78 MP24 . الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت رام، تفيدك فى الألعاب . يدعم شريحتين أتصال dual SIM و Nano وكما انه يدعم توسيع الذاكرة الخارجية بدعم بطاقة نانو ميموى . الذاكرة الداخلية : مساحة تخزين كبيرة بسعة 256 جيجا بايت تغنيك عن إستخدام ذاكرة خارجية تمكنك من تخزين كافة الملفات والبيانات الخاصة التى تحتاجها كما يدعم هاتف هواوي بي 50 برو. نوع ذاكرة الرام : LPDDR5 . نوع الذاكرة الداخلية : UFS 3.1 . نوع الذاكرة الخارجية : يدعم بطاقة NanoMemory . مواصفات كاميرا موبايل huawei p50 pro الكاميرا الخلفية عالية الوضوح بدقة عالية جدا بدقة 50 ميجا بيكسل كما تدعم التصوير بزاوية واسعة كما انها تقدم تجية فريدة من نوعها من حيث الصور فى غاية الوضوح كما أنها تنافس وبقوة جميع الهواتف فى وضع التصوير الليلى .

كاميرا : رباعية .

الأولى : بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.9 / F , عدسة رئيسية .

الثانية : بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 3.4 / F , تقريب بصرى .

الثالثة : بدقة 40 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8 /F , التصوير بزاوية واسعة .

الرابعة : تأتى ب TOF 3D وهى خاصة بعمل العزل والبورترية .

مميزات الكاميرا : التركيز التلقائى , التقاط الصور بزاوية واسعة , تقنية التثبيت الرقمى , تقنية التثبيت البصرى .

أوضاع الكاميرا : وضع التصوير الأحترافى , التصوير الليلى , عزل للخلفية , تصوير الفيديو بالحركة البطيئة, تقريب رقمى 50X , تقريب هجين 10X , العنونة الجغرافية , التركيزباللمس , المؤقت الذاتى , التشغيل السريع , الألتقاط المستمر , إعدادات ISO .

تسجيل الفيديو : بدقة 2160P 4K , بدقة 1080P FHD .

الرئيسية : بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4 / F , عدسة رئيسية .

الثانية :TOF 3D تدعم العزل والبورترية .

مميزات الامامية : وضع عزل للخلفية , كشف الوجوة والأبتسامات , وضع التجميل , إشارة الإلتقاط .

تسجيل الفيديو : بدقة 2160P 4K , بدقة 1080P FHD ، بفلاش قوي. مميزات سلسلة هواتف هواوي بي 50 برو الشاشة : كبيرة الحجم 6.76 بوصة تغطى معظم واجهة الهاتف مع ثقب اعلى الشاشة للكاميرا الأمامية . الشاشة : عالية الوضوح بدقة 2772 بيكسل * 1344 بيكسل وتدعم HDR10+. الشاشة : معدل تحديث الشاشة 120 هرتز . الكاميرا : بدقة 50 ميجا بيكسل عالية الوضوح بإمكانية تصوير فيديو بجودة 4K . الأمامية : عالية بدقة 32 ميجا بيكسل مع كاميرا TOF 3D للعزل والبورترية . المعالج : ياتى بمعالج قوى من الفئة الرائدة معالج Kirin 1000 5G بدقة تصنيع 5 نانومتر وأداء ثمانى النواة قوى فى اللالعاب ويعطيك تجربة سلسلة . الذاكرة : ياتى بذاكرة عشوائية 8 جيجا رام وذاكرة داخلية 256 جيجا بايت . شبكات الاتصال : يدعم شبكات الأتصال 5G . مقاوم الماءوالغبار : يدعم معيارIP68 لمقاومة الماء والغبار . مواصفات بطارية هاتف huawei p50 pro نوع : بطارية ليثيوم بوليمر , غير قابلة للإزالة .

سعة : 4400 مللى أمبير .

الشحن السريع : يحتوي بقوة 66 واط .

الشحن العكسى : يدعم بقوة 40 واط . عيوب Huawei P50 Pro :

الذاكرة الخارجية : لا يدعم توسيع الذاكرة الداخلية عن طريق بطاقة MicroSD يدعم فقط النانوميمورى . منفذ سماعات 3.5 ملى : لا يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 مللى . وزن الجهاز كبير بوزن 212 جرام سوف تحتاج بعض الوقت للتعود علية . سعر ومواصفات هاتف هواوى بي 50 برو: سعر بالدولار الأمريكى : 800 دولار .

سعر بالريال السعودى : 3000 ريال .

سعر بالجنية المصرى : 12500 جنية

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهاتف المخيف أحدث هواتف هواوي بي 50 برو بسعر خيالي بمواصفات خارقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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