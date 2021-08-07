Vivo Y72 5G مواصفات هاتف Vivo الجديد | أهم المميزات والعيوب والسعر

Vivo Y72 5G الهاتف الجديد الذي أعلنت عنه شركة فيفو مؤخراً ، والذي يأتي ضمن سلسلة الـY من هواتف الشركة الأكثر انتشاراً. يأتي الهاتف مع مجموعة من المواصفات والمميزات الداخلية تجعله يدخل المنافسة مع هواتف الشركات الأخري في أسواق الهواتف الذكية ، بالإضافة إلي دعمه لشبكات الجيل الخامس 5G.

مواصفات هاتف Vivo Y72 5G :

‌يصل وزن الهاتف إلي 193 جراماً.

‌يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G ، أو شريحة واحدة وكارت ميموري لزيادة سعة التخزين.

‌لا يدعم الهاتف خاصية الـNFC ، كذلك لا يدعم أيضاً شبكات الراديو FM.

‌شاشة الهاتف تأتي بحجم 6.58 إنش من نوع IPS LCD ، بجودة FHD+ مع دقة 1080×2408 بكسل أي بمعدل كثافة 401 بكسل لكل إنش.

‌الهاتف يعمل بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة فيفو الخاصة FunTouch 11.1.

‌يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة ميديا تيك وهو Dimensty 700 5G ، والذي يأتي بدقة تصنيع 7 نانو متر.

‌نواتي المعالج الأقوي من نوع Cortex A76 بتردد يصل إلي 2.2 جيجا هيرتز ، الستة الأخري من نوع Cortex A55 وبتردد يصل إلي 2.0 جيجا هيرتز.

‌كما يتوفر أيضاً بالهاتف معالج رسوميات GPU من نوع Mali G57 MC2.

‌يتوفر الهاتف بإصدار واحد فقط من سعة التخزين ويأتي كالآتي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام.

كاميرات هاتف Vivo Y72 5G :

‌يأتي الهاتف بكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، تدعم الـHDR وتصوير الفيديوهات بدقة 1080 بمعدل 30 إطار لكل ثانية.

‌أما عن الكاميرات الخلفية فالهاتف مزود بثلاثة كاميرات : الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 تدعم خاصية الـPDAF ، الثانية خاصة بالتصوير الواسع بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 وزاوية واسعة 120°.

‌وأيضاً كاميرا خاصة بالتصوير الماكرو وتأتي بفتحة عدسة F/2.4 مع دقة 2 ميجا بكسل.

‌تدعم الكاميرات تصوير الـPsanorama و الـHDR ، كما يوجد أيضاً فلاش ليد.

‌بالنسبة لتصوير الفيديوهات فيمكن التصوير بجودة 4K بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار أيضاً.

‌كذلك يدعم الهاتف خاصية Gyro-EIS للتثبيت الإلكتروني.

مواصفات أخري للهاتف :

‌لا يأتي الهاتف بدعم السماعات الاستيريو ، لكن جودة الصوت واضحة.

‌كما يأتي مع مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.

‌بصمة الهاتف مدمجة مع زر الباور ، مع دعم إمكانية إلغاء قفل الهاتف عن طريق بصمة الوجة.

‌يحتوي أيضاً علي بطارية بحجم 5000 مللي أمبير من نوع lithium polymer ، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات.

‌يتوفر من الهاتف اختيارين فقط من الألوان وهما : الأسود ، والأزرق المتموج.

سعر هاتف Vivo Y72 5G :

300$ للنسخة الوحيدة من الهاتف 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 4720 جنية مصري.

كما يوجد من الهاتف نسخة أخري موجهة بشكل خاص للأسواق الهندية مع بعض الإختلافات بين النسختين.