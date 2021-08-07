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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق أيفون 13 برو الوردي في موعده المحدد iphone 13 بمواصفات وسعر رائع في المقال التالي
إطلاق أيفون 13 برو الوردي في موعده المحدد كما صرحت شركة أبل العالمية . ذلك الهاتف الجديد الذي يأتي بمواصفات وسعر رائعين جداً. كما أن iphone 13 pro الوردي يتمتع بمواصفات أقوي عن النسخ السابقة من أبل . كذلك يتم إطلاق iphone 13 pro max مع خمسة نسخ أخري جديدة . كما أن أيفون 13 برو يتم إطلاقه بألوان مختلفة حيث سيطلق بخمسة ألوان . كذلك يأتي جوال أيفون 13 برو بتداول المعلومات عنه بأن اللون الوردي . ذلك اللون مميز جداً وهو لأول مرة يطرح ذلك اللون من أبل . كذلك يتم تداول معلومات عن سعر أيفون 13 برو سيكون مناسب لشريحة كبيرة من المستخدمين . ذلك بجانب مواصفات وسعر iphone 13 pro المميزين .
إطلاق أيفون 13 برو الوردي وما يتم تداوله عن الهاتف الجديد
منذ أيام قليلة في تغريده انتشرت علي تويتر عن هاتف أيفون 13 برو . تلك ألتغريده انطلقت من شركة أبل العالمية . ذلك التصريح الذي جاء فيه بأن أبل تتعهد لمستخدميها . تلك النسخ الخمس المصدرة من أبل من أيفون تطرح بمواصفات ليس لها مثيل . ذلك فيما يخص المواصفات الداخلية والخارجية من خامات و software . كذلك جوال أيفون 13 برو يطلق بلون جديد ومميز وهو اللون الوردي لأول مرة بجانب أربعة ألوان أخري . كما أن سعر أيفون 13 برو سواء بالسعر العالمي أو السعر المطروح . في معظم دول العالم . ذلك السعر سيكون مميزاً للغاية .
مواصفات وسعر iphone 13 pro المميز جداً
- إطلاق أيفون 13 برو الوردي بمستشعر بتقنية عالية مصاحب ببصمة في شاشة الهاتف .
- كذلك أيفون 13 الوردي بخاصة استشعار عن بعد تقنية جديده من نوعها وهي LIDAR .
- كما يتم طرح أيفون 13 بفتحة كاميرا أصغر حجماً مما سبق في نسخ أيفون .
- كذلك هاتف أيفون 13 برو داعماً لكافة شبكات الاتصال المختلفة من الجيل الثاني حتي الخامس .
- كما أن أيفون 13 يدعم شريحة الاتصال بتقنية A15 BIONIC التي تمتاز بالسرعة .
- كذلك خاصية المسح الضوئي بتلك النسخة بتقنية LIDAR 6.1 المعروفة باسم SUPER RETINA XDR .
- كما يأتي أيفون 13 بكاميرا ذات خامات قوية وهي من الزجاج الياقوتي .
- كذلك تم إضافة تحديث بمعدل عالي خاص بالكاميرا ذات مستشعر أصبع معدله يصل إلي 120 هرتز .
- كما يأتي iphone 13 pro دقة الكاميرا الخاصة به في تصوير الفيديوهات تصل إلي 8K .
ما هي ألوان الهاتف الجديد iphone 13 pro max
- يطرح أيفون 13 بلون أبيض .
- كذلك لون مميز أخر وهو الأخضر الليلي .
- كما يتم إطلاق أيفون 13 برو الوردي باللون الجديد .
- كذلك لونه الرابع وهو اللون الأسود .
- كما يتم طرح اللون الخامس وهو اللون الذهبي الداكن .
- كذلك اللون السادس والأخير هو اللون الأزرق الداكن من أيفون 13 .
جوال أيفون 13 برو ومميزات أخري بالهاتف الجديد
- ذلك الحجم الخاص بهاتف أيفون 13 برو سيكون نفس حجم أيفون 13 .
- كذلك يطرح الهاتف بأطوال 160.8 ملم وعرضه 78.1 وبعمق 7.5 ملم .
- كما أن أيفون 13 ربما سيكون وزنه أثقل بقليل حيث يزن 225 جراماً .
- كذلك جوال أيفون 13 برو الشاشة الخاصة به تحتل نسبة 87.4 من مساحته .
- كما يأتي الهاتف بشاشة 6.8 بوصة ذات التقنية العالية الحديثة SUPER RETINA XDR OLED .
- كذلك تم وضع تقنية حديثه من نوعها بالشاشة وهي تقنية IB المميزة الخاصة بخاصية اللمس .
- كما تأتي شاشة أيفون 13 برو بحجم بكسلات 1170*2532 وتناسب طول الهاتف مع العرض 19.5.9 بكل نقطة .
ما هو المميز الجديد في نسخة iphone 13 pro عن النسخ السابقة
- إطلاق أيفون 13 برو الوردي مع باقي النسخ بخاصية حماية OLEOPHOBIC .
- كذلك ميزة اللمس للشاشة متعددة المميزات عن نسخ الأعوام الماضية .
- كما أنه تم وضع خصائص جديدة للشاشة وهي WIDE COLOR GAMUT ، DOLBY VISION .
- كذلك خاصية استشعار الهاتف تحتوي علي استشعارات البوصلة ، التسارع ، القرب ، البارومتر .
- كما تم وضع مستشعر الوجه في جوال أيفون 13 برو للتعرف علي المستخدم وهي خاصية FACE ID .
- كذلك يحتوي الهاتف علي معالج تم تصنيعه بشكل خاص في أيفون 13 سداسي النواة ومعالجه الرسومي GPU .
- تلك الميزة الخاصة بهاتف أيفون 13 برو في معالج الرسومي تقنية جديده وهي APPLE GPU .
إصدارات نسخ iphone 13 pro max الخاصة بسعة التخزين للهاتف
- سيتم إطلاق هاتف أيفون 13 برو بذاكرة داخلية 512GB مع ذاكرة عشوائية 6GB .
- كما يطرح الهاتف بذاكرة داخلية 256GB مع ذاكرة عشوائية 6GB .
- كذلك جوال أيفون 13 برو يتم طرحه بذاكرة داخلية 128GB والذاكرة العشوائية 6GB .
- كما يتم طرح تلك النسخ السابقة بنظام تشغيل بتقنية IOS 15 .
سعر أيفون 13 برو الجديد في السعودية وعالمياً
- يطرح أيفون 13 برو وسعره عالمياً 1055 دولار أمريكي .
- كذلك سعر أيفون 13 الوردي سعره سيكون بالسعودية 5500 ريال سعودي .
- كما أن سعر الهاتف الجديد سيكون داخل جمهورية مصر العربية بسعر 25500 جنيه مصري .
مميزات أخيرة في هاتف iphone 13 pro الجديد
- تم وضع خاصية STERIO في مكبر الصوت الخاص بالهاتف .
- كذلك تأتي النسخ الستة بدعم خاصية NFC .
- كما أن جوال أيفون 13 برو يدعم البلوتوث مع خاصة منع أي ضوضاء .
- كذلك تم وضع خاصة الدفع الإلكترونية بكافة النسخ من خلال البطاقات البنكية .
- كما أن أيفون 13 برو ضد الغبار ومقاوماً للماء تحت عمق 6 أمتار لمدة نصف ساعة .
- تلك الخامات التي تم تصنيع الهاتف بها من الزجاج الياقوتي بالخلف والأمام مع أطار فولاذ ضد الصدأ .
إطلاق أيفون 13 برو الوردي وتلك كانت أهم المميزات الخاصة بالهاتف الجديد . ذلك الهاتف الذي يأتي بنسخ خمسة بجانب اللون الوردي المميز . كذلك تم عرض سعر أيفون 13 برو عالمياً وبالسعودية وجمهورية مصر العربية . كما أنه تم عرض مزايا عديده في جوال أيفون 13 برو .
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