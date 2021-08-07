إطلاق أيفون 13 برو الوردي في موعده المحدد iphone 13 بمواصفات وسعر رائع

إطلاق أيفون 13 برو الوردي في موعده المحدد كما صرحت شركة أبل العالمية . ذلك الهاتف الجديد الذي يأتي بمواصفات وسعر رائعين جداً. كما أن iphone 13 pro الوردي يتمتع بمواصفات أقوي عن النسخ السابقة من أبل . كذلك يتم إطلاق iphone 13 pro max مع خمسة نسخ أخري جديدة . كما أن أيفون 13 برو يتم إطلاقه بألوان مختلفة حيث سيطلق بخمسة ألوان . كذلك يأتي جوال أيفون 13 برو بتداول المعلومات عنه بأن اللون الوردي . ذلك اللون مميز جداً وهو لأول مرة يطرح ذلك اللون من أبل . كذلك يتم تداول معلومات عن سعر أيفون 13 برو سيكون مناسب لشريحة كبيرة من المستخدمين . ذلك بجانب مواصفات وسعر iphone 13 pro المميزين .

إطلاق أيفون 13 برو الوردي وما يتم تداوله عن الهاتف الجديد

منذ أيام قليلة في تغريده انتشرت علي تويتر عن هاتف أيفون 13 برو . تلك ألتغريده انطلقت من شركة أبل العالمية . ذلك التصريح الذي جاء فيه بأن أبل تتعهد لمستخدميها . تلك النسخ الخمس المصدرة من أبل من أيفون تطرح بمواصفات ليس لها مثيل . ذلك فيما يخص المواصفات الداخلية والخارجية من خامات و software . كذلك جوال أيفون 13 برو يطلق بلون جديد ومميز وهو اللون الوردي لأول مرة بجانب أربعة ألوان أخري . كما أن سعر أيفون 13 برو سواء بالسعر العالمي أو السعر المطروح . في معظم دول العالم . ذلك السعر سيكون مميزاً للغاية .

مواصفات وسعر iphone 13 pro المميز جداً

إطلاق أيفون 13 برو الوردي بمستشعر بتقنية عالية مصاحب ببصمة في شاشة الهاتف . كذلك أيفون 13 الوردي بخاصة استشعار عن بعد تقنية جديده من نوعها وهي LIDAR . كما يتم طرح أيفون 13 بفتحة كاميرا أصغر حجماً مما سبق في نسخ أيفون . كذلك هاتف أيفون 13 برو داعماً لكافة شبكات الاتصال المختلفة من الجيل الثاني حتي الخامس . كما أن أيفون 13 يدعم شريحة الاتصال بتقنية A15 BIONIC التي تمتاز بالسرعة . كذلك خاصية المسح الضوئي بتلك النسخة بتقنية LIDAR 6.1 المعروفة باسم SUPER RETINA XDR . كما يأتي أيفون 13 بكاميرا ذات خامات قوية وهي من الزجاج الياقوتي . كذلك تم إضافة تحديث بمعدل عالي خاص بالكاميرا ذات مستشعر أصبع معدله يصل إلي 120 هرتز . كما يأتي iphone 13 pro دقة الكاميرا الخاصة به في تصوير الفيديوهات تصل إلي 8K .

ما هي ألوان الهاتف الجديد iphone 13 pro max

يطرح أيفون 13 بلون أبيض .

كذلك لون مميز أخر وهو الأخضر الليلي .

كما يتم إطلاق أيفون 13 برو الوردي باللون الجديد .

باللون الجديد . كذلك لونه الرابع وهو اللون الأسود .

كما يتم طرح اللون الخامس وهو اللون الذهبي الداكن .

كذلك اللون السادس والأخير هو اللون الأزرق الداكن من أيفون 13 .

جوال أيفون 13 برو ومميزات أخري بالهاتف الجديد

ذلك الحجم الخاص بهاتف أيفون 13 برو سيكون نفس حجم أيفون 13 . كذلك يطرح الهاتف بأطوال 160.8 ملم وعرضه 78.1 وبعمق 7.5 ملم . كما أن أيفون 13 ربما سيكون وزنه أثقل بقليل حيث يزن 225 جراماً . كذلك جوال أيفون 13 برو الشاشة الخاصة به تحتل نسبة 87.4 من مساحته . كما يأتي الهاتف بشاشة 6.8 بوصة ذات التقنية العالية الحديثة SUPER RETINA XDR OLED . كذلك تم وضع تقنية حديثه من نوعها بالشاشة وهي تقنية IB المميزة الخاصة بخاصية اللمس . كما تأتي شاشة أيفون 13 برو بحجم بكسلات 1170*2532 وتناسب طول الهاتف مع العرض 19.5.9 بكل نقطة .

ما هو المميز الجديد في نسخة iphone 13 pro عن النسخ السابقة

إطلاق أيفون 13 برو الوردي مع باقي النسخ بخاصية حماية OLEOPHOBIC .

مع باقي النسخ بخاصية حماية OLEOPHOBIC . كذلك ميزة اللمس للشاشة متعددة المميزات عن نسخ الأعوام الماضية .

كما أنه تم وضع خصائص جديدة للشاشة وهي WIDE COLOR GAMUT ، DOLBY VISION .

كذلك خاصية استشعار الهاتف تحتوي علي استشعارات البوصلة ، التسارع ، القرب ، البارومتر .

كما تم وضع مستشعر الوجه في جوال أيفون 13 برو للتعرف علي المستخدم وهي خاصية FACE ID .

للتعرف علي المستخدم وهي خاصية FACE ID . كذلك يحتوي الهاتف علي معالج تم تصنيعه بشكل خاص في أيفون 13 سداسي النواة ومعالجه الرسومي GPU .

تلك الميزة الخاصة بهاتف أيفون 13 برو في معالج الرسومي تقنية جديده وهي APPLE GPU .

إصدارات نسخ iphone 13 pro max الخاصة بسعة التخزين للهاتف

سيتم إطلاق هاتف أيفون 13 برو بذاكرة داخلية 512GB مع ذاكرة عشوائية 6GB . كما يطرح الهاتف بذاكرة داخلية 256GB مع ذاكرة عشوائية 6GB . كذلك جوال أيفون 13 برو يتم طرحه بذاكرة داخلية 128GB والذاكرة العشوائية 6GB . كما يتم طرح تلك النسخ السابقة بنظام تشغيل بتقنية IOS 15 .

سعر أيفون 13 برو الجديد في السعودية وعالمياً

يطرح أيفون 13 برو وسعره عالمياً 1055 دولار أمريكي .

وسعره عالمياً 1055 دولار أمريكي . كذلك سعر أيفون 13 الوردي سعره سيكون بالسعودية 5500 ريال سعودي .

كما أن سعر الهاتف الجديد سيكون داخل جمهورية مصر العربية بسعر 25500 جنيه مصري .

مميزات أخيرة في هاتف iphone 13 pro الجديد

تم وضع خاصية STERIO في مكبر الصوت الخاص بالهاتف . كذلك تأتي النسخ الستة بدعم خاصية NFC . كما أن جوال أيفون 13 برو يدعم البلوتوث مع خاصة منع أي ضوضاء . كذلك تم وضع خاصة الدفع الإلكترونية بكافة النسخ من خلال البطاقات البنكية . كما أن أيفون 13 برو ضد الغبار ومقاوماً للماء تحت عمق 6 أمتار لمدة نصف ساعة . تلك الخامات التي تم تصنيع الهاتف بها من الزجاج الياقوتي بالخلف والأمام مع أطار فولاذ ضد الصدأ .

إطلاق أيفون 13 برو الوردي وتلك كانت أهم المميزات الخاصة بالهاتف الجديد . ذلك الهاتف الذي يأتي بنسخ خمسة بجانب اللون الوردي المميز . كذلك تم عرض سعر أيفون 13 برو عالمياً وبالسعودية وجمهورية مصر العربية . كما أنه تم عرض مزايا عديده في جوال أيفون 13 برو .