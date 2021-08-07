مواصفات وأسعار هاتف Mi MIX 4.. مفاجأة جديدة من شاومي فهل سيتفوق على أيفون 13

مواصفات وأسعار هاتف Mi MIX 4 تختلف عن بعض الأنواع الموجودة من فئات الهواتف المختلفة نظرا لما لها من مميزات رائعة وتكلفة ليست كبيرة وقد طرحت شركة شاومي هذا النوع كتطوير لأنواع سابقة من هذه الهواتف لتشعر مستخدميها بتجربة فريدة ورائعة.

مواصفات وأسعار هاتف Mi MIX 4

من مواصفات ومميزات هاتف شاومي مي ميكس 4 التي تميزه عن غيره ما يلي:

يقوم بالعمل على هوائيات عالية المستوي كالجيل الخامس والرابع.

يقوم هذا الهاتف بالتشغيل الدائم لشريحتين في آن واحد.

الأجهزة الخاصة بسماعات الهاتف لها صوت ممتاز ونقي مما يجعل مستخدمي الهاتف يشعرون بقوة الصوت التي لا تتوفر في الفئات الأخرى.

يدعم الهاتف تشغيل معالج نقي من سناب دراجون 888 وهو الأفضل من حيث السرعة التي توجد في أي هاتف.

الهاتف يحتوي على شاشة أموليد من الحجم الكبير عالي الجودة بنقاء طبيعي مما لا يرهق العين وبه خاصية العدد اللامحدود من الألوان لتصل إلي واحد مليار لون بإضاءة عالية الكفاءة وتباين سريع في الصورة.

تعتبر الكاميرا الخاصة بذلك الهاتف من الكاميرات التي تمتلك خواص التثبيت الزمني gyro-EIS عالي الجودة لأطول فترة ممكنة ويستطيع تحسين الفيديوهات الـ 8K.

تمتاز بطارية الهاتف بالصلابة وتدعم الشحن قصير المدة عالي الجودة بحوالي 68 وات.

يدعم الهاتف خاصية البصمة النقية ولكن هذه الميزة انعكست على قوة شبكة الهاتف.

أسعار هاتف شاومي مي ميكس 4

تتباين أسعار هاتف شاومي مي ميكس نتيجة لاختلاف العملة والسوق التجاري في تلك البلد على النحو التالي:

في السوق الأمريكي يصل سعر تلك الفئة إلى (حوالي 1500 دولار أمريكي والنسخة 512 جيجا تقريبا 1650 دولار أمريكي والنسخة 512 جيجابايت 1950 دولار أمريكي).

في مصر يصل سعر الهاتف (256 جيجا تقريبا 24000 جنيه مصري).

في الدول العربية والسعودية (256 جيجا في حدود 5650 ريال سعودي).

في الإمارات (256 جيجا مع 12 جيجا رام تقريبا 5500 درهم).

في الكويت (256 جيجا مع 12 جيجا رام في حدود 560 دينار).

ويعد هاتف Mi MIX 4 أحد أفضل هواتف شاومي للفئة العالية، ويأتي بمميزات منافسة ولكن ارتفاع سعره بعض الشئ يضعه في مقارنه مباشرة مع هواتف آيفون، فهل يستطيع الفوز وسحب البساط من تحت أقدام شركة آبل أم لا، هذا ما ستخبرنا عنه الأيام القادمة.