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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت 2021 الجديد الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا السبت في الدوري في المقال التالي
تردد قناة أون تايم سبورت 2021 الجديد، فقد ازداد البحث بصورة كبيرة عن أحدث ترددات قنوات ON Time Sports، وذلك بعد أن تم تغيير التردد في الفترة الأخيرة، وحتى يتمكن متابعي الدوري المصري من متابعة المباريات، حيث أن شبكة قنوات ON هي المالكة لنقل جميع مباريات الدوري المصري الممتاز، وتمتلك القناة نسبة مشاهدة عالية جداً في مصر والوطن العربي، لما تمتلكه القناة من مميزات عديدة، جعلتها في مقدمة القنوات الرياضية العربية، مثلها مثل قنوات بي إن سبورتس والسعودية الرياضية وغيرهما من القنوات الرياضية العربية، كما أن القناة تعمل على مدار 24 ساعة كاملة، وتقدم جميع برامجها بتقنيات عالية لكي تنقل للمشاهد أفضل صورة وأنقى صوت، وتمتلك القناة مجموعة كبيرة من الإعلاميين الرياضيين المميزين، والذين يحظون بنسبة مشاهدة كبيرة من جمهور الرياضة في مصر والوطن العربي.
تردد قناة أون تايم سبورت 2021 الجديد
منذ أن تم تغيير التردد والبحث عن التردد الجديد في ازدياد مستمر كل يوم، من متابعي الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة، لمتابعة الدوري المصري المشتعل في هذه الفترة، لذلك سوف نقدم بين أيديكم أحدث تردد لقناة ON Time Sports على نايل سات.
|القمر
|نايل سات
|التردد
|11861
|الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي
طريقة تثبيت القناة على جهاز الاستقبال
بطريقة سهلة وبسيطة يتم تثبيت التردد الجديد على جهاز الاستقبال “الريسيفر”، وذلك باتباع عدة خطوات سوف نذكرها فيما يلي:
- الضغط على زر “MENU”.
- النقر على زر “تركيب” ثم اختيار “إضافة قناة”.
- كتابة تردد القناة الجديد والضغط على زر “بحث”.
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
ينتظر جماهير القلعة الحمراء غداً السبت الموافق 07\08\2021، مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا القادمة في الدوري المصري، والتي تقام على ملعب الأهلي WE السلام، في إطار مباريات الأسبوع ال23 من الدوري، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت جرينتش.
تردد قناة أون تايم سبورت وأهم مميزات القناة
- تمتلك القناة أحدث أجهزة البث التليفزيوني لكي تنقل للمشاهد جميع البرامج والمباريات في أفضل صورة وأنقى صوت.
- القناة لديها مجموعة كبيرة ومتميزة من المراسلين الرياضيين الذين ينقلون الحدث الرياضي للمشاهد لحظة حدوثه وبمهنية شديدة.
- تمتلك القناة العديد من الحقوق الحصرية مثل حقوق نقل الدوري المصري وكأس مصر.
- تعمل القناة على مدار 24 ساعة كاملة دون توقف.
- القناة بها مجموعة متميزة من الإعلاميين الرياضيين المميزين.
- تستحوذ القناة على نسبة مشاهدة عالية في مصر والوطن العربي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة أون تايم سبورت 2021 الجديد الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا السبت في الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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