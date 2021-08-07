الكشف عن مواصفات هاتف فيفو vivo X70

ظهر هاتف ”فيفو إكس 70“ – vivo X70 على منصة ”جيك بنش“ لاختبار الأداء، ما كشف عن بعض مواصفاته الرئيسية قبيل إطلاقه المتوقع في الهند خلال شهر سبتمبر القادم.

ووفقا لموقع ”ماي سمارت برايس“، ستشمل سلسلة ”فيفو اكس 70“ 3 هواتف هي Vivo X70 و Vivo X70 Pro و Vivo X70 Pro Plus، ولكن حتى الآن لم تظهر سوى النسخة العادية من الهاتف على منصات تقييم الأداء.

ظهر هاتف ”فيفو اكس 70“ – vivo X70 برقم V2104 على المنصة، ويبدو أنه يأتي بمعالج ثماني النواة بسرعة 2.0 جيجاهرتز، ويحمل اسم كودي MT6893Z، الذي من المتوقع أن يكون معالج MediaTek Dimensity 1200.

هذا وسيعمل هاتف ”فيفو اكس 70“ بنظام التشغيل أندرويد 11، وحصل الهاتف على 859 نقطة في الاختبار أحادي النواة و2946 نقطة في الاختبار متعدد النواة.

ويأتي المعالج المتطور مدعوما بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت، ومن المتوقع أن يكون هناك المزيد من الاختيارات في ما يتعلق بذاكرة الوصول العشوائي عند إطلاقه.

هذا وأشارت التكهنات والشائعات إلى أن Vivo X70 Pro Plus سيكون الهاتف الذكي الأكثر تطورا في السلسلة وسيحمل بطارية 4500 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 66 واط، فضلا عن مستشعر كاميرا 1.28 بوصة.

ومن المتوقع أن تحتوي الأجهزة على شاشة ”Samsung E4“ بمعدل تحديث 120 هيرتز ودقة FHD بلس، وستكون الشاشة بتصميم مثقوب ومزودة بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 6.

يذكر أن شركة الهواتف الصينية ”فيفو“ أعلنت مؤخرا عن هاتفها الجديد ”vivo Y12G“، ضمن سلسلة ”Y12“ من vivo التي تتكون من 5 هواتف ذكية، إذ يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 439، وبطارية عملاقة سعتها 5000 مللي أمبير.

ويتم تشغيل هاتف ”vivo Y12G“ بواسطة معالج ”Snapdragon 439 SoC“ مع واجهة ”Funtouch OS 11″، استنادا إلى نظام التشغيل Android 11.

كما يأتي الهاتف الذكي مزودا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 3 غيغابايت وذاكرة تخزين 32 غيغابايت، كما يحتوي أيضا على فتحة بطاقة microSD لتوسيع التخزين حتى 256 غيغابايت.

وبدأت شركة ”فيفو“ في الدخول بقوة خلال العامين الأخيرين إلى سوق الهواتف الذكية وأصبحت تقدم هواتف من مختلف الفئات، سواء الرائدة أو المتوسطة، لتناسب احتياجات كافة شرائح المستهلكين.