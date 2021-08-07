جوجل ستطرح ”بيكسل 6” المرتقب مع معالج جديد كلياً

كشفت تقارير تقنية مؤخراً أن شركة غوغل الأمريكية ستطرح هاتفها الجديد المرتقب من سلسلة ”بيكسل“ في جيلها السادس ”بيكسل 6“ pixel 6 بمعالج جديد كلياً، في خطوة نادرة الحدوث في عالم الهواتف الذكية.

وبحسب التقارير الواردة من الشركة الأمريكية فإن ”غوغل“ طورت معالج ”تينسور“ Tensor الجديد كلياً لهاتفها الجديد، بعدما كانت هواتف السلسلة تأتي في السنوات الأخيرة مع معالجات ”سناب دراغون“ من شركة ”كوالكوم“ العريقة في مجال المعالجات.

ومعالجات ”تينسور“ الجديدة ستهتم بما يهتم به المستخدمون، حيث إنها ستقدم دعما أكبر لتحسين البحث بالإضافة إلى تحسين تحويل النصوص إلى كلام، والأهم من ذلك تحسين الصور والفيديوهات.

ويقدم المعالج الجديد هذه التحسينات بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، حثي يهتم المعالج الجديد بالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة أكثر من أيٍ من منافسيه، وسيتميز بتصميم مخصص لوحدة المعالجة المركزية، الرسومية، ومودم الاتصالات.

وذكر موقع “ XDA“ أن المعالج الجديد سيتألف من مزيج من أنوية Cortex-A78, Cortex-A76 وCortex-A55، مع الاعتماد على المعالج الرسومي Mali من ARM أيضا.

وسيكون المعالج الجديد قادرا على التفوق من حيث مدى تكامله مع نظام التشغيل. حيث إن جوجل أخيرا ستكون المسؤولة عن تصميم المعالج ونظام التشغيل في نفس الوقت، وهي ميزة ظلت حصرية لشركة ”أبل“ لسنوات.

وسيضم معالج ”غوغل“ تقنيات تعلم آلة مدمجة فيه، وهو أمر لا نراه من المنافسين، ومنطقي أن نراه من غوغل نظرا لريادتها في هذا المجال.

وجذب هاتف ”غوغل“ المرتقب ”بيكسل 6“ اهتمام المهتمين بالتقنية منذ ظهرت أولى تسريباته، وهذا لأنه يعيد تصور هواتف ”بيكسل“ بعدما عانت من نقص الاهتمام وضعف المبيعات في السنوات الأخيرة.

ويقدم هاتف ”بيكسل“ الجديد تحسينات كثيرة، من الشكل والتصميم الخارجي إلى المكونات الداخلية الرائدة، التي تواكب العصر التقني، وهو ما فاجأ الأوساط التقنية وعشاق منتجات ”بيسكل“ التي لم تكن تتوقع أن ترتقي الشركة بهذه السلسلة بهذا الشكل المفاجئ.

وتشير التسريبات شبه المؤكدة من الشركة إلى أن هاتف ”بيسكل 6“ Pixel 6 العادي سيأتي بشاشة بقياس 6.4 بوصة بمعدل تحديث 90 هرتز، أما الجهاز الأكثر تطوراً وهو ”بيسكل 6 برو“ Pixel 6 Pro فسيأتي مع شاشة AMOLED بقياس 6.71 بوصة تتميز بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

وبحسب موقع ”tomsguide“ شهد هاتف Pixel 4 اختيار Google لمجموعة من الكاميرات المزدوجة في الجزء الخلفي من الكاميرا التي تحتوي على عدسة رئيسية وعدسة تليفوتوغرافية، بدلاً من الإقران المحتمل للعدسة الرئيسية والكاميرا ذات الزاوية الواسعة للغاية، ومع ”Pixel 5″، يبدو أن ”غوغل“ خضعت للضغط واستبدلت كاميرا الهاتف بكاميرا فائقة الاتساع.

ولكن مع ”Pixel 6 Pro“، نحن مستعدون للحصول على أفضل ما في العالمين، مع مجموعة الكاميرا الخلفية التي تضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 48 ميجابكسل وحساس فائق الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، كما ستحصل على زوم بصري مقداره 4X.