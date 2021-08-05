”إل جي” تطلق 3 طرازات من سلسلة ”LG Gram 2021” لأجهزة الحاسوب

كشفت شركة ”إل جي“ الكورية الجنوبية العملاقة اليوم الخميس، النقاب عن ثلاثة طرازات أخرى من سلسلة ”Gram“ ستطرح في السوق الهندية.

وتتميز أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة والتي تتكون من ”LG Gram 14″ و“LG Gram 16″ و“LG Gram 17“ بخفة وزنها، كما تأتي جميعها مع الجيل الحادي عشر من معالجات ”Intel Core“.

وخلال حدث الإطلاق في الهند، أعلنت العملاق الكوري الجنوبي، أن تشكيلة ”LG Gram“ الجديدة فائقة الخفة، كما أنها مصممة خصيصا لزيادة قابلية الاستخدام للمستهلكين، مع أداء فائق وعمر بطارية قوي، وتركز طرازات ”LG Gram“ على توفير أحدث التقنيات للعملاء لتعزيز أسلوب حياتهم.

وتشترك الطرازات الثلاثة LG Gram 17″ (17Z90P)“، وGram 16″ (16Z90P)“، وGram 14″ (14Z90P)“ في العديد من الميزات، حيث تحتوي جميع الطرز الثلاثة على شاشة عرض 16:10 ومعالجات مماثلة وبطاقات الرسومات المدمجة (Iris Xe Graphics ) وذاكرة ”LPDDR4X RAM“.

كما يحتوي جهازى ”Gram 17″ و“Gram 16“ على شاشة ”WQXGA“ بدقة عرض (2560 × 1600 بكسل) بينما يأتي جهاز Gram 14 مزودا بشاشة ”WUXGA“ بدقة عرض (1920 × 1200 بكسل).

وتحتوى الطرازات الثلاثة علي منافذ ”USB“ من النوع 4، وتحتوي أيضاً على 4 منافذ ”Thunderbolt“، كما يمكن شحن كل طراز من خلال منفذ ”USB“ من النوع C.

وتتميز الأجهزة الثلاثة بعمر بطارية قوي، حيث يحتوي كل من ”LG Gram 17″ و“Gram 16“ على بطاريات عالية الكثافة بقدرة 80 واط في الساعة، وهي أكثر كفاءة.

وتتوفر جميع أجهزة الكمبيوتر المحمولة الثلاثة من ”LG Gram 2021“ في منافذ البيع عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت عبر شبه القارة الهندية، حيث يبلغ سعرها بدءا من 74999 روبية هندية (1010 دولار أمريكي) وفي الوقت نفسه، تأمل العملاق الكوري الجنوبي ”إل جي“ أن تحظى المنتجات الجديدة بترحيب كبير في الهند.

وفي الأسبوع الماضي، طرحت ”إل جي“ اثنين من الإصدارات لسلسلة سماعات ”Tone Free“ اللاسلكية، حيث قدمت سماعتي ”FP9″ و“FP5“ بميزة إلغاء الضوضاء، وميزة تعقيم ”UV“ الذاتي.

وتتميز الإصدارات الجديدة من سماعات ”Tone Free“ اللاسلكية بتصميم أقصر لساق السماعة، مع دعم ميزة إلغاء الضوضاء النشطة التي تأتي بثلاثة من الأنماط المختلفة، كما تدعم السماعات معايير ”IPX4“ لمقاومة التعرق والأتربة.