تحذير عاجل من ثغرة على (واتساب)حذر خبراء التكنولوجيا من وجود ثغرة خطيرة على موقع المراسلة الفورية «واتساب»، يمكنها السماح لقراصنة الهاكر بالدخول على الدردشة الخاصة على حسابك وقرائتها.

وعلى الرغم أن تطبيق «واتساب»، يعد أحد أكثر منصات الدردشة أمانًا، لكنه يعمل على إصلاح ثغرة أمنية كبيرة، تتضمن تغييرًا في حماية التشفير من طرف إلى طرف عند نسخ محادثات «واتساب» الخاصة بك إلى iCloud أو Google Drive، وفقا لما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية.

في الوقت الحالي، يتم تشفير محادثات واتساب على التطبيق من طرف إلى طرف، ولكن إذا تم نسخها احتياطيًا في iCloud أو Google Drive، فيمكن اختراق تلك الخدمات من الهاكر، وبالتالي الدخول على الرسائل الخاصة بك وقرائتها.

وبالرغم أن أبل وجوجل لديهم إجراءات أمنية خاصة بهما، وتجعل الدردشات آمنة، إلا أنها ليست بعيدة تمامًا عن قراصنة الإنترنت، وفقًا لـ«WABetaInfo»، يعمل واتساب على طريقة لتشفير الدردشات بشكل مستقل قبل إرسالها إلى iCloud أو Google Drive.

وأضاف الموقع المتخصص في خدمات واتساب، أن التطبيق يعمل أخيرًا على تمكين ميزة مهمة أخرى، وهي إمكانية تشفير النسخ الاحتياطية الخاصة بك، إذ يحاول حماية محفوظات الدردشة والوسائط من الوصول غير المصرح به.

ويبدو أن واتساب بدأت بتجربة الميزة على الإصدار التجريبي من تطبيق أندرويد الخاص به، قبل تطبيقا بشكل رسمي، ولكن مخاوف المستخدمين من الحديث عن تقديم كلمات تحمي حساباتهم مكونة من 64 رقمًا وإذا فقدوا فيمكن قفل المحادثات إلى الأبد.

كما أوضحت تغريدة أخرى من «WABetaInfo»، أن واتساب يعمل على جلب نسخ احتياطية محلية مشفرة من طرف إلى طرف على واتساب بيتا لنظام أندرويد، حيث يمكن للتطبيق إنشاء نسخ احتياطية من الرسائل في وحدة التخزين الداخلية لنظام أندرويد يوميًا، لكن هذه النسخ الاحتياطية قد تكون أكثر عرضة للهاكر.

(الوطن المصرية)

