جنرال موتورز تطلق سيارة عائلية مميزة وزهيدة الثمن

كشفت جنرال موتورز عن سيارتها العائلية الجديدة التي صممتها مع SAIC الصينية لتكون واحدة من أكثر المركبات العائلية تميزا وأرخصها ثمنا.
وجاءت السيارة الجديدة بهيكل ميني فان مميز التصميم طوله 5 أمتار و15 ملم، عرضه 184 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 280 سم، أما عجلاتها فأتت بمقاس 16 إنشا.
أما قمرتها من الداخل فمجهزة بعدة صفوف من المقاعد تتسع لـ 6 أو 8 ركاب، وفيها نظام مولتيميديا متطور يمكن التحكم فيه عبر شاشة لمسية، وزودت القمرة بأحدث أنظمة التدفئة والتكييف.
وستطرح هذه المركبة بمحركات توربينية بسعة 1.5 ليتر تولد عزما يعادل 147 حصانا، يعمل مع علب سرعة ميكانيكية بخمس سرعات وعلب أوتوماتيكية بست سرعات.
كما ستطرح منها نسخ خاصة مصممة لمحبي الرحلات في الطبيعة، مجهزة بعجلات وأنظمة تعليق للطرق الوعرة، ويمكن التحكم بوضعيات سقفها وجوانب هيكلها لتتحول السيارة إلى منزل مصغر على عجلات.
وبالرغم من مواصفات هذه المركبات المميزة إلا أنها ستكون من بين أكثر المركبات من فئتها منافسة من حيث السعر، إذ ستبدأ أسعارها من 9100 دولار.
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