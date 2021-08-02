نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Huawei P50 هاتف هواوي الجديد | أهم المميزات والعيوب والسعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة Huawei P50 الهاتف الجديد الذي أعلنت عنه شركة هواوي مؤخراً ، يأتي الهاتف ضمن سلسلة الشركة الرائدة وهي سلسلة الـP . كذلك يأتي الهاتف بنظام التشغيل الجديد والخاص من شركة هواوي وهو HarmonyOs نظراً لسوء العلاقات بين الشركة وغيرها من الشركات الأمريكية. مواصفات هاتف Huawei P50 : ‌يزن الهاتف حوالي 181 جراماً.

‌كما يمكن تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط.

‌يدعم كذلك زيادة سعة التخزين وذلك عن طريق إضافة كارت ميموري في المنفذ الخاص به.

‌يأتي الهاتف أيضاً بمقاومة للغبار والماء بمعيار IP68.

‌يدعم الهاتف خاصية NFC ، وأيضاً يدعم شبكات الراديو FM.

‌شاشة الهاتف بحجم 6.5 إنش من نوع OLED ، تأتي بجودة FHD+ مع دقة 1224×2700 بكسل بمعدل كثافة 458 بكسل لكل إنش.

‌تأتي الشاشة بدعم 1B Color ، وأيضاً الترددات العالية حتي 90 هيرتز.

‌يعمل الهاتف بنظام تشغيل HarmonyOs 2.0 الجديد من شركة هواوي.

‌يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Snapdragon 888 4G ، والذي يأتي بدقة تصنيع 5 نانو متر.

‌نواة المعالج الأقوي من نوع Kryo 680 بتردد 2.84 جيجاهيرتز.

‌كذلك يوجد معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 660.

‌يتوفر من الهاتف إصدارين من سعة التخزين : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام. كاميرا هاتف Huawei P50 : ‌كاميرا الهاتف الأمامية تأتي بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، تدعم HDR و الـPanorama.

‌أما عن الخلفية فتأتي ثلاثية : الأساسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، تدعم Omnidirectional PDAF ، Laser AF وكذلك المثبت البصري OIS.

‌الثانية Periscope تأتي بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/3.4 تدعم 5x optical zoom ، وأخيراً كاميرا خاصة بالتصوير الواسع وتأتي بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2.

‌العدسات من نوع Leica optics ، كما تدعم الكاميرات HDR والتصوير Panoramic ويوجد أيضاً فلاش ليد ثنائي.

‌بالنسبة لتصوير الفيديوهات فيمكن التصوير بجودة 4K بمعدل التقاط 30/60 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل 30/60/960 إطار.

‌كما يمكن التصوير بكلا الجودتين عن طريق الكاميرات الأمامية أو الخلفية للهاتف.

‌يدعم الهاتف أيضاً خاصية التثبيت الإلكتروني Gyro-EIS. مواصفات أخري للهاتف : ‌يأتي الهاتف بسماعات ستيريو كما المتوقع في فئة الهاتف.

‌لكن لا يوجد مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.

‌بصمة الهاتف من نوع Optical موجودة في أسفل شاشة الهاتف ، مع دعم خاصية Face Unlock لإلغاء قفل الهاتف.

‌يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 4100 مللي أمبير من نوع Lithium polymer ، تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات.

‌مدخل الشحن من نوع Type C 3.1 الأحدث ، مع دعم خاصية OTG.

‌يتوفر الهاتف بثلاثة إختيارات من الألوان : الأبيض ، الذهبي ، والأسود. سعر هاتف Huawei P50 : 700$ لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 11 ألف جنية مصري.

770$ لنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 12 ألف جنية.

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