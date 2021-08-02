نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار ومواصفات ايفون ١٣ في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار ومواصفات ايفون ١٣ تعتبر من الأمور التي شغلت بال الكثير من الأفراد لأن آيفون 13 ما زال اهتمام الكثير من عشاق أجهزة الهواتف المحمولة، وفي نهاية هذا العام سوف يتم إطلاق آيفون 13، وسوف نوضح من خلال هذا المقال جميع المعلومات عن إمكانيات وسعر الجهاز بالتفصيل.

اسعار ومواصفات ايفون ١٣

تتنوع المواصفات التي يتصف بها آيفون 13 حيث يأتي بالجديد والحديث في عالم الهواتف المحمولة، وأهم هذه المواصفات:

تأتي معه جميع الملحقات والشاحن.

حجم الموبايل يكون أصغر من حجم الآيفون العادي.

زر التحكم في التتش يكون تحت الشاشة.

شاشة الآيفون 120 هرتز والموديل الخاص بها كموديل عالي الجودة .

من المحتمل أن يحتوي الآيفون على أربع كاميرات زائد نظام ليدر.

شركة آبل لم تصرح باسم الآيفون وإنما سوف يطرح اسمه في الأسواق باسم آيفون 13 .

من المحتمل أن تقوم شركة آبل بتسمية جهاز الآسفون باسم آيفون 12 اس

اسعار آيفون 13

من المتوقع أن تكون أسعار آيفون 13 مرتفعة جدًا، وتوقعت بعض الدول سعر الآيفون على هذا النحو:

سوف يكون سعر ايفون 13 في حدود 1600 دولار.

المملكة العربية السعودية سوف تطرح آيفون 13 بسعر 6000 ريال سعودي.

في مصر سوف يكون سعر ايفون 13 26 ألف جنيه مصري.

سعر ايفون 13 في الإمارات العربية سوف يصل الى 5800 درهم إماراتي.

مميزات ايفون 13

سوف يأتي هذا الجهاز بالكثير من المزايا التي تغير التصميم وجودة الخدمات المقدمة، ومن أهم المزايا المتوقعة في هذا الآيفون:

سوف يحتوي على ميزة الجيل الخامس.

تأتي الكاميرات بالجودة المرتفعة.

يتميز بوجود بطارية قوية تدوم لفترة طويلة من الوقت.

تعدد الالوان الخاصة بالايفون حتى يرضى جميع الأذواق، فسوف ينزل منه الأزرق والفضي والذهبي والأسود والأبيض.

ظهر الآيفون يكون زجاجي.

وزنه لا يزيد عن 225 جرام.

حجم شاشة الآيفون 6 وثلاثة من 10 انش.

وعلى الرغم من المزايا الكثيرة التي يتمتع بها ايفون 13 إلا أنه مثل أي جهاز لابد أن يحتوي على بعض العيوب.

في نهاية هذا المقال نكون قد تعرفنا على أسعار ومواصفات آيفون 13 وعلي المزايا التي يتمتع بها هذا الجهاز، يمكنكم الآن أن تترقبوا ظهور هذا الآيفون وشرائه والاستفادة من جميع المزايا التي يتمتع بها.