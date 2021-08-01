نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مميزات وعيوب واتس اب الازرق للايفون 2021 احدث اصدار في المقال التالي

عمر شويل - جدة واتس اب الازرق للايفون 2021 يعد من التطبيقات المهمة التي لاقت نجاحًا منقطع النظير في وقت قليل، حيث إنه يعتبر من التطبيقات المنافسة لتطبيق الواتس أب وقد تم تعديله عن طريق إضافة مميزات كثيرة مهمة له غير موجودة في الواتس أب الأصلي، كما أنه مزود بخاصية تشغيل خطين على نفس الهاتف، دون أت تتعرض لإيقاف التطبيق من شركة واتس أب أو الحظر منها وغيرها من المميزات الأخرى التي ستكتشفها بمجرد تحميلك لهذا التطبيق المذهل.

نبذة عن واتس اب الازرق للايفون اخر تحديث

تطبيق واتس اب الازرق يعد مطورًا من تطبيق الواتس أب الأخضر للآيفون، كما أنه مزود بالكثير من المميزات والخيارات غير الموجودة في الواتس أب الأخضر، لتحصل على جانب مرئي من تطبيق الرسائل، بالإضافة إلى حصولك على الكثير من القوالب والمواضيع التي يساهم المستخدمون بها في واتس أب.

لكن هناك أشياء يجب عليك أخذها في الاعتبار قبل تثبيتك لواتس أب الأزرق، وهي أنه على الرغم من أنه تطبيق مجاني الترخيص إلا أنك يجب أن تستمر في دفع رسومه السنوية إن طالبت بها شركة واتس أب الرسمية.

بالإضافة إلى أنه عند تحميلك له على هاتفك الآيفون يجب عليك حذف الواتس أب الأصلي، كما أنه لا توجد أي أشكالية قانونية عند استخدامك لواتس أب الأزرق لأن شركة واتس أب لم تعترض على تحميله حتى الآن.

مميزات واتس اب بلس الازرق للايفون اخر اصدار

هناك الكثير من المميزات التي تستمتع بها عند تنزيل واتس الازرق للايفون 2021 بلس، وهي:

يتيح لك تغيير الشكل والمظهر من أي شيء.

يعمل على إخفاء علامتي الصح باللون الأزرق.

يسمح لك بخيارات مختلفة لتغيير ملف الشحن.

توجد به خاصية إخفاء آخر ظهور وحالتك أيضًا، كما هو الحال في النسخة الرسمية من الواتس أب.

أب. إمكانية إضافة رموز جديدة، ويشتمل على رموز Google Hangouts والتي يشاهدها فقط من لديه واتس أب بلس مثبت.

سهولة إضافة ثيمات جديدة، تزيد على 700 ثيم متخصص، وتغيير لون شريط الواتس أب الأزرق، من خلال الإعدادات الخاصة باللون في التطبيق.

إن أردت تنزيل واتس أب الأزرق لا بد أن يكون جلبريك مفعلا، ومن ثم تذهب إلى السديا بعد ذلك وتبحث عن a tweak مع اسم واتس أب.

يتيح لك إمكانية تفعيل رقم آخر لك دون التأثير على تطبيق الواتس أب الأصلي.

خطوات تنزيل واتس اب الازرق اخر تحديث

هناك عدة خطوات يجب عليك القيام بها من أجل الحصول على واتس اب الازرق للايفون اخر تحديث وهي:

افتح متصفح سفاري، وحمل برنامج Tutu helper ومن ثم ثبته. قم بإعطاء البرنامج الثقة، من خلال الدخول إلى device management ومن ثم general ومن ثم الإعدادات، وإعطاء الوثوق لتطبيق tutuhelper بالنقر عليه ومن ثم الضغط على trust وبعد ذلك قم بفتح التطبيق. بعد قيامك بتخطي الخطوات الأولى في الفتح، اذهب إلى علامة البحث وانقر عليها واكتب ++whatsapp. اختر تحميل واتس أب الأزرق للآيفون من خلال الضغط على كلمة Get. بعد تحميلك لبرنامج واتس أب الأزرق وتثبيته سيطلب منك الوثوق لتستطيع فتحه. قم بتكرار الخطوات السابقة مرة ثانية من خلال ذهابك إلى device management، ومن ثم general، ثم الإعدادات، وبعدها انقر على البرنامج ثم اضغط trust.

خصائص واتس اب الازرق للايفون ابو صدام

هناك عدة خصائص يمكنك التعرف عليها عند تنزيل واتس اب الازرق للايفون برابط مباشر أبو صدام، وهي:

لا يعمل مع تطبيق الوتس أب الأصلي.

يقوم بإخفاء علامتي صح الخاصتين بالقراءة واستلام الرسائل إن قمت بقراءتها مع عدم إمكانية استرجاع المحادثات إن توقف التطبيق عن العمل، ويتيح لك تغيير لون الخط.

يعمل على عرض صورة البروفايل كاملة، إمع إمكانية تسجيل صوتي لمدة طويلة.

يتيح لك إرسال وسائط بعدد لا حصر لها بسهولة.

مزود بميزة رائعة وهي إخفاء مشاهدتك لحالة أصدقائك، من خلال خيارات الخصوصية الموجودة في القائمة العليا.

يتيح لك حفظ حالة الأصدقاء بسهولة تامة، سواء كانت صورة مباشرة أو فيديو وذلك في الاستديو.

يعمل على إخفاء عملية الكتابة سواء منك أو الكتابة من الطرف الثاني في المحادثة.

يتيح لك إخفاء ظهورك الأخير، وبالتالي لن يتمكن أحد من رؤيتك على الإنترنت دائمًا، وأيضًا لن يظهر له تاريخ آخر ظهور لك، ولن يعرف أحد أنك متصل حتى إن كنت موجودًا على الواتس أب.

إعدادات ستوري واتس اب الازرق للايفون 2021

يمكنك القيام بالتحكم في حفظ ستوري أصدقائك بعد تحميلك واتس اب الازرق للايفون 2021 من خلال إعداداته الخاصة به، كالتالي: