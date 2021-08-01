نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث سناب شات Snapchat بعد العطل الأخير ومشكلة الدخول بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت هذه الأيام زيادة في محركات البحث حول تطبيق سناب شات بعد العطل الأخير الذي حدث، فقد أوضح المستخدمين سريعا بالمشكلة إلى إدارة التطبيق من خلال التواصل عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر “تويتر”، وأشارت إدارة التطبيق بعلمهم بالمشلكة وسرعان ما سوف يتم العمل لحلها وطلبت من كافة المستخدمين المتابعة والانتظار لحين الإعلان عن حلها، وقد اكتشفت أن المشكلة هي صعوبة تسجيل الدخول إلى التطبيق لكافة المستخدمين من كافة أنحاء العالم، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا تفاصيل حلة مشكلة سناب شات وخطوات تحديث Snapchat.

تعليق سناب شات Snapchat:

شهد ما يقرب من 125 ألف من مستخدمي التطبيق من مختلف أنحاء العالم حول مشكلة تسجيل الدخول إلى التطبيق، وقد أوضحت من خلال بيان لها عبر تويتر تم من خلال صفحتها الرسمية موجهة إلى كافة المستخدمين حول العالم: نحن على علم بوجود مشكلة فنية تؤثر على بعض مستخدمي Snapchat، يرجى الانتظار لأننا نبحث في الأمر ونعمل على إصلاحه.

تحديث سناب شات Snapchat بالخطوات:

ومن الجدير بالذكر إنه بعد مرور ساعتين على المشكلة أعلنت الشركة أنها تمكنت من حل المشكلة في وقت قصير، وقد قامت بدعوة العديد من المستخدمين الذين يواجهون مشكلة عند الدخول من ضرورة تحديث التطبيق، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخول على متجر بلاي

كتابة Snapchat في أيقونة البحث

الضغط على أيقونة تحديث

ومن الجدير بالذكر أن التطبيق شهد في الفترة الأخيرة خطأ ناتج عن الاستخدام في شهر يونيو وكانت الشركة تسعى في حل المشكلة قبل تدهور الأمر، وفي نهاية الأمر أعلن التطبيق عن الإصدار الأخير له الذي تم وفقاً للتحديث الأخير، ونذكر أن التطبيق يعد من أكثر التطبيقات المستخدمة وشهدت إقبالاً هائلاً بعد التحديث الأخير لها، كما إنه مميز بالعديد من المميزات التي يتم استخدامها بشكل أمثل مثل تسجيل وبث مباشر، مشاركة الرسائل المصورة واستخدام الثيمات الجديدة.

مميزات تطبيق سناب شات الجديدة 2021: