سعر ومواصفات قلم Galaxy Z Fold 3 القابل للطي

كشف أحدث التقارير التقنية المقربة من شركة سامسونغ، عن طبيعة مواصفات وسعر قلم سامسونغ الجديد والأول من نوعه S Pen Fold Edition، الذي يدعم هاتف Galaxy Z Fold 3 المرتقب.

ووفق موقع ”غيزموتشاينا“، سيأتي هاتف Galaxy Z Fold3 مع دعم قلم ضوئي للمرة الأولى في هذه السلسلة، وسيتم الكشف عنه في الحدث المرتقب عقده في 11 أغسطس/ آب المقبل.

وذكر التقرير، أنه سيكون هناك طرازان من القلم الضوئي ذي المزايا المتعددة، أحدهما باسم S Pen Fold Edition مع الفولد المقبل، والآخر S Pen Pro والذي قد يكلف ضعف تكلفة الإصدار القياسي تقريبًا.