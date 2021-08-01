نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار ومواصفات ايفون 13 الجديد iphone 13 Pro Max الاحدث على الاطلاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار ومواصفات ايفون 13 الجديد iphone 13 Pro Max سوف يتم طرح جهاز أيفون 13 الجديد في بداية سبتمبر القادم، ولكن لم يتم حتى الآن القيام بتحديد موعد للقيام بطرحه خلال هذا، كما أن يوجد بعض التسريبات التي انتشرت عبر مواقع الانترنت تشير لمواصفات الهاتف واللون الجديد له الذي يطرح للمرة الأولى، حيث أن أبل سوف تقوم بتقديم 4 أحجام للهاتف الجديد الميني وبسعة 5,4 بوصة وأيضاً 6.1 بوصة وأخر بسعة 6.7 بوصة كما أنها سوف تقوم بتوفير ماسح بصمات الأصابع من على الهاتف بعد أن قامت بإلغائها منذ عام 2017، بعد أن تلقت الشركة شكاوي متعددة من قبل المستخدمين لبصة الوجه بالأخص بهذه الأيام عند القيام بارتداء الكمامة، مما يحتاج لإضافة كلمة المرور للقيام بفك الشاشة، ونحن اليوم سوف نعرض عليكم مواصفات وأسعار أيفون 13 الجديد والوانه فهو الاحدث في السوق الان. أسعار ومواصفات ايفون 13 الجديد iphone 13 Pro Max صرحت التسريبات أن الهاتف جاء باللون الذهبي والذي يميل لحد ما لغروب الشمس ويحمل ملمس مثل الذهب البرونزي.

كما أن أشارت بمقترح جديد للون الهاتف الذي يشبه البرونزي، ويوجد أيضاً اللون الأسود الغير لامع.

وتعتبر هذه الألوان مختلفة عن سلسة برو المطروحة بالأسواق، ويتسم الجهاز بسعة تخزين قد تصل حتى 1 تبرا بايت.

الجهاز يدعم عمل شبكات G5 والعمل على شبكة الوافاي اللاسلكية.

أما بالنسبة لحجم الهاتف أيفون 13 سوف يكون بنفس حجم الأيفون 12، وبوزن 12 جرام بالتقريب.

وجاءت أبعاد الهاتف 4.7× 71.5× 146.7 ملليمتر، وهاتف أيفون 13 العادي وأيضاً برو سوف يقوم بطرح حجم 6.1 بوصة.

أما بالنسبة لنسخة هاتف أيفون 13 ميني بحجم 5.4، أما بالنسبة بأيفون العادي أو برو سوف يكون بحجم 6.1 بوصة. سعر هاتف أيفون 13 الجديد يتم وضع تقنية الحماية بجهاز أيفون 13 الجديد وذاكرة داخلية بسعة 512 جيجا بايت والكثير من الإمكانيات وجاء سعر الهاتف في الولايات المتحدة الأمريكية 1055 دولار أمريكي.

أما بالنسبة لسعر هاتف أيفون برو في أنحاء جمهورية مصر العربية حقق سعر 25500 ألف جنيه.

وحقق سعر هاتف أيفون برو 13 في محافظات ومناطق المملكة العربية السعودية سعر 5500 ريال سعودي.

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