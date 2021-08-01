تيك توك تعلن توفير تجربة استخدام آمنة وتحظر العري والمواد الإباحية

تؤكد تيك توك أن توفير تجربة آمنة وإيجابية لمستخدميها على التطبيق هي أهم أولوياتها، ولذلك نفرض مجموعة من إرشادات المجتمع الشاملة لمساعدة المستخدمين على فهم المحتوى والسلوك غير المقبول على منصتنا، كما نتخذ إجراءات صارمة بشأن المحتوى والحسابات التي تنتهك تلك الإرشادات.

تحظر سياساتنا بشكل صارم العري والمواد الإباحية والمحتوى الجنسي الصريح على المنصة، وبالتالي، نؤكد أنه تمت إزالة الحساب المعني نهائيًا.

نشجع المستخدمين أيضًا على الإبلاغ عن أي محتوى أو استخدام غير لائق من خلال خيارات الإبلاغ داخل التطبيق من أجل مساعدتنا في الحفاظ على بيئة تطبيق مناسبة وإيجابية.