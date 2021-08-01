نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد اون تايم سبورت والقنوات الناقلة لمباريات الاهلي وأسوان بجودة HD في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد اون تايم سبورت، نقدم تردد قناة On Time Sport HD على نايل سات والتردد الجديد لقناة أون تايم سبورتس لمتابعة مباريات الدوري المصري 2021 لعشاق كورة القدم ومشاهدة المباريات، ومنذ عودة الدوري للعمل منذ عدة أسابيع ، وذلك بسبب عدم اللعب بسبب انتشار الوباء حول العالم ، مما تسبب في توقف معظم بطولات العالمية ومباريات كرة القدم المحلية والدولية. ستجد كل ما يتعلق بالتردد في هذا المقال من حيث رقم التردد ومعامل الترميز الذي يسهل عليك في تحميل القناة. على الجهاز الخاص بك ويتم ضبط الاستقطاب افقي لعرض القناة على شاشة التلفزيون بعد تنزيل التردد من On Time Sport. وبجودة نقية HD.

تردد اون تايم سبورت

وقد تم نشر على الموقع الخاص بقنوات ON TIME SPORT عن جدول المباريات والبرامج المهمة عبر شهر يوليو 7 مشيرا إلى أن مباراة. النادي الأهلى ضد أسوان وسوف ستذاع على شاشات القناة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة الوقت والساعة الثامنة. ساعة بتوقيت مكة المكرمة. وهي المباراه الجولة الاخيرة وبالأضافة الي ذلك ان القناة تقوم بتوفير استوديو تحليلي مهم ومميز ويضم نجوم كرة القدم المصريين مثل عماد متعب وحازم إمام والنقيب طه إسماعيل.

تردد قناة أون تايم سبورت 2021 يمكن الآن الحصول عليه عبر النايل سات كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11862

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي.

ضبط تردد قناة ON SPORT

تدور معظم أسئلة مشجعي كرة القدم المصريين خلال هذا الوقت حول كيفية استقبال أقوى إشارة لقنوات أون تايم سبورت عبر النايل سات والعرب سات بعد تغيير تردد القناة أكثر من مرة خلال الأيام القليلة الماضية ترك آلاف المشاهدين غير قادرين. على ذلك استمتع بمباريات الدوري كانت عبارة عن تحديث تردد قناة أون تايم سبورت 2021 عبر القمر الصناعي ونايل سات. وعرب سات كالتالي:

التردد: 10853

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات

القنوات التي تبث مباراة الأهلي وأسوان :

قناة On Time Sport لها الحق في بث مباريات الدوري المصري الممتاز وتقوم قناة On Time Sport ببث مباريات الأهلي وأسوان على الهواء مباشرة في الدوري المصري. وتعليق مباراة الأهلي وأسوان من قبل المعلق شوبير على أحداث مباراة الأهلي ووادي دجلة على الهواء مباشرة عبر القناة الأولى. والمعلق الكواليني عبر القناة الثانية عبر قناة أون تايم سبورت الجديدة 2021 بجودة نقية HD.