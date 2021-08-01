”هواوي” تطرح إصدارا جديدا من هاتف Huawei P50 Pro

أعلنت شركة الهواتف الصينية العملاقة هواوي، قبل أيام قليلة، عن سلسلة هواتف P50 التي انطلقت بمعالجى Kirin 9000 وSnapdragon 888 مع دعم اتصال شبكة الـ4G.

وأكد تقرير جديد خطط العملاق الصيني لإطلاق إصدار جديد من هاتف Huawei P50 Pro بمعالج Kirin 9000 5G.

ووفقا لتقرير جديد، نشر عبر حساب ”Digital Chat Station“ على منصة ويبو الصينية، تخطط شركة هواوي لإطلاق إصدار 5G من هاتف P50 Pro خلال الفترة المقبلة.

وأشار التقرير أيضا، إلى أن إصدار 5G من الهاتف سينطلق قبل نهاية هذا العام بعد إطلاق P50 في أيلول/ سبتمبر القادم.

على صعيد آخر، أشارت بعض التكهنات إلى أن العملاق الصيني ستقدم هاتف Huawei P50 Pro Plus أيضا في الربع الأخير من عام 2021.

وبالنسبة للمواصفات، يحتوي هاتف Huawei P50 Pro على شاشة OLED منحنية بحجم 6.6 بوصة مع ثقب في المنتصف ودقة 2700 × 1228، تحتوي الشاشة على معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 300 هرتز.

كما يأتي الهاتف بمعالجى Kirin 9000 أو Snapdragon 888 مع دعم اتصال شبكة الـ4G، مقترنا بـ 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 512 غيغابايت من التخزين، كما يدعم الهاتف أيضا فتحة للتوسيع.

وبالنسبة للكاميرا، يحتوي Huawei P50 Pro على مستشعر رئيس بدقة 50 ميغابيكسل ومستشعر بدقة 40 ميغابيكسل، كاميرا بزاوية عرض فائقة الدقة بدقة 13 ميغابيكسل، ومستشعر telephoto بدقة 64 ميغابيكسل، كما يضم الهاتف مستشعرا للكاميرا الأمامية بدقة 13 ميغابيكسل.

ويحزم هاتف Huawei P50 Pro الذكي بطارية بسعة 4360 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السلكي السريع بقوة 66 واط والشحن اللاسلكي السريع بقوة 50 واط.

كما يتمتع الهاتف أيضا بالعديد من الميزات الأخرى، بما في ذلك حصول الهاتف على شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار، وتقنية NFC ودعم Bluetooth 5.2 ويعمل بنظام HarmonyOS 2.

وهو متاح بالفعل للطلب المسبق في الصين، وسيكون متاحا للشراء اعتبارا من الـ12 من أغسطس/ آب الجاري.

كانت تقارير سابقة أشارت إلى أن هواوي تواجه في الفترة الحالية نقصا في مخزون رقاقة Kirin 9000، لذا لن تدعم العملاق الصيني سلسلة Huawei P50 كاملة برقاقة المعالج.

وأوضحت التقارير أن هواوي ستتجه في المستقبل إلى استخدام Snapdragon 888 4G في سلسلة P50 كاملة بعد انتهاء مخزون الشركة من رقاقة Kirin 9000.