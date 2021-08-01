تسلا تدفع مليون ونصف دولار لتسوية دعوى إبطائها بطارية بعض سياراتها

وافقت شركة "تسلا" التي يملكها الملياردير البريطاني، إيلون ماسك، على دفع 1.5 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تزعم أنها استخدمت تحديثا لتقليل الحد الأقصى لجهد البطارية لبعض سياراتها.

وزعمت الدعوى أن تحديث البرنامج الذي تم إصداره في عام 2019 أدى إلى سرعة شحن أبطأ في سياراتها الكهربائية "S" السيدان، والتي شملت 1743 سيارة، بحسب وكالة "رويترز".

وسيحصل كل مالك سيارة على 625 دولار، وهو "أضعاف القيمة التناسبية للجهد الأقصى المخفض مؤقتا"، وفقا لوثائق التسوية المقترحة التي تم تقديمها يوم الأربعاء الماضي في المحكمة الجزئية الأمريكية في سان فرانسيسكو.

وأوضح محامو ملاك السيارات المتضررة الذين رفعوا الدعوى قضائية إن "تحديد الجهد كان مؤقتا، مع انخفاض بنسبة 10 بالمئة لمدة 3 أشهر تقريبا، وانخفاض بنسبة 7 بالمئة لمدة 7 أشهر أخرى، قبل أن يتم إصدار إصدار التحديث التصحيحي في مارس/ آذار 2020".

ولم يتم توضيح كيف سيتلقى أصحاب السيارات مدفوعاتهم من شركة "تسلا"، وسيعقد قاضي محكمة جزئية أمريكية جلسة استماع بشأن التسوية المقترحة في 9 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

يشار إلى أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي تضطر فيها "تسلا" إلى الدفع لعملائها مقابل خنق بطاريات سياراتهم وإبطائها، ففي شهر مايو/ أيار الماضي أُمرت الشركة بدفع 16 ألف دولار لآلاف العملاء في النرويج كتعويض عن إبطاء سرعات شحن سياراتهم.