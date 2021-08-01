نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة المجد العامة الجديد 2021 – 2022 للقران الكريم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة المجد العامة للقرآن الكريم حيث تُعدّ من أشهر القنوات الفضائية التي تقدم تلاوة القرآن الكريم، ويبحث عنها جميع المسلمين من كل دول العالم حيث تذيع القناة القرآن الكريم طوال الليل والنهار على مدار 24 ساعة بدون أي توقف، لذلك فهي من افضل القنوات التي يمكنكم متابعتها والاستمتاع بالاستماع إلى القران وتلاوته بروايات مختلفة ومتعددة من أعظم قراء في الوطن العربي، حيث تساعدك القناة على تلاوة القرآن وحفظه بشكل صحيح، لذلك سوف نوضح التردد الجديد للقناه حتى يمكن متابعتها.

تردد قناة المجد العامة الجديد 2021

من خلال تردد قناة المجد العامة الجديد الذي تم تحديثه يمكنكم الاستماع إلى القران الكريم والبرامج التي تقدمها قناة المجد عبر الأقمار الصناعية العربية، ومنها القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بجودة عالية ودقة ممتازة تجعل الاستماع إلى القران الكريم متميز بسبب الصوت النقي الذي يسعى إليه الكثير من المتابعين، ويجعل هذه القناة تنافس العديد من القنوات الأخرى التي تقدم نفس المحتوى في تلاوة القرآن الكريم.

تردد قناة المجد 2021 على النايل سات

التردد: 11137.

الجودة: HD.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة المجد 2021 على عرب سات

التردد 12475.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي V.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة المجد للقران الكريم تلاوات نادرة

تقدم قناة المجد للقران الكريم عبر تردد قناة المجد للقران الكريم HD الكثير من التلاوات النادرة لأشهر القراء العرب، حيث تعمل على إذاعة الكثير من السور القرآنية بصوت افضل المقرئين، وتتميز هذه التلاوات بالأصوات العذبة والتلاوة بشكل مفصل، مما يفضلون العديد من المتابعين للقناة حتى أصبحت من اشهر القنوات التي يزداد عدد المشاهدين لها بالملايين بشكل دائم.

تردد قناة المجد للحديث

يمكن متابعة قناة المجد للحديث النبوي الشريف عن طريق ضبط إحداثيات التردد فهي من أشهر القنوات التي تقدم برنامج كامل للسيرة النبوية، وشرح أصول السنة ويعلم العقيدة الإسلامية، بالإضافة إلى الكثير من البرامج الخاصة بالفقه المرأة وذلك عن طريق التردد التالي:

التردد: 10758

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناه المجد للقران الكريم بث مباشر

يمكنكم متابعة البث المباشر لقناة المجد للقرآن الكريم من خلال التردد الجديد لها الذي تم تحديثه منذ بداية العام حتى يكون الاستماع إلى تلاوة القران الكريم بجودة عالية، وذلك من خلال التردد التالي:

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي.

التردد: 11173

القمر الصناعي: نايل سات.

يمكنكم متابعة تردد قناة المجد العامة والاستماع إلى أروع تلاوة من كبار القراء في الدول العربية بصوت عذب من خلال ضبط التردد كما هو موضح في السابق.