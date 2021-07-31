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عمر شويل - جدة طريقة خفية لتسريع جوالك 10 مرات بدون برامج ومن خلال إعدادات الهاتف فقط، تعرف على هذه الخاصية التي لا يعلمها الكثير من مستخدمي الجوالات الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، حيث يمكنك الاعتماد على تلك الخاصية الرائعة لتسريع أداء الجوال وحل مشكلة بطء الهاتف. فالكثير من الهواتف الذكية تعاني من بطئ شديد ولا تعمل بنفس كفاءة الإستخدام الأول بعد مرور فترة من تشغيلها وكثرة تراكم البرامج والتطبيقات عليها، لذا نقدم لكم اليوم طريقة سهلة من خلال إعدادات الهاتف لزيادة سرعة جوالك لأقصى درجة ممكنة وبدون استخدام برامج.

طريقة تسريع الجوال بدون برامج

لكي تتمكن من استعادة جوالك ليعمل بنفس كفاءة الإستخدام الأول والتخلص من مشكلة البطء نهائياً، هناك سر مخفي في إعدادات هاتفك لتسريع الجوال عشرة أضعاف، حيث يتم الدخول إلى الإعدادات وبالطبع هناك خيارات عدة، قم بالبحث عن خيار خيارات المطور من بينها وقم بالضغط عليه. وفي حال عدم ظهور خيارات المطور يتم الدخول إلى حول الهاتف وإختيار معلومات البرنامج، ثم قم بالنقر نقرات متتالية على رقم الإصدار، وبالرجوع إلى القائمة السابقة يظهر الخيار الخاص بخيارات المطور.

بعد الدخول على خيارات المطور يتم البحث عن إعدادات الرسم، ثم يتم النقر على مقياس حركة الإيقاع ونحدد لها خيار 0.5، ثم يتم النقر على مقياس حركة النقل وتحويلها إلى مُعدل 0.5 أيضاً، ثم يتم النقر على مقياس مدة تشغيل رسام الرسوم المتحركة وتحويلها إلى نفس المُعدل 0.5، وبالرجوع إلى الخطوة السابقة سوف تلاحظ حل مشكلة بطء الجهاز، وسوف تلاحظ أيضاً زيادة كبيرة في سرعة جوالك الذكي.

حل مشكلة بطء الهاتف

الأمر ليس متوقفاً عند هذا الحد حيث يمكنك زيادة السرعة إلى أكثر من ذلك من خلال خطوات معينة، قم بالدخول إلى مدير التطبيقات ثم قم بمسح كافة البيانات الخاصة بالتطبيقات التي لا تستخدمها، حيث أن هناك الكثير من التطبيقات التي حتى لا تعرف اسمها، هناك ما قد قمت بتنزيله من فترة ثم لم تعد تتذكره. يتم الدخول إلى التطبيق من داخل مدير التطبيقات ثم الدخول إلى مكان التخزين والعمل على مسح البيانات الغير مرغوبة، وهناك تطبيقات جاءت مُثبتة تلقائياُ مع الجهاز، وهذه يتم التعامل معها عن طريق الدخول إليها ثم إيقافها أو إلغاء تفعيلها.