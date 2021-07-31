نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تطبيق واتساب الأحمر أبو عرب 2021 وخطوات التنزيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تدور هذه المقالة حول واتساب الأحمر، حيث إنه يعد من التطبيقات المهمة التي يتم من خلالها التراسل الفورى ، فاستطاع المطور أبو عرب إصدار تطبيق الواتساب الأحمر التي تعد من أهم تطبيقات الدردشة وقد عمل على تطوير وإصدار هذه النسخة التي يتم احتوائها على العديد من الميزات الرائعة والتي لم يتم تواجدها في أي تطبيق آخر ، حيث يعد تطبيق الواتساب الأحمر بديل قوى وأيضا منافس بدرجة قوية لنسخة تطبيق الواتساب الذهبي وأيضا نسخة واتساب بلس ، تحميل تطبيق الواتساب الأحمر يتم احتوائه على العديد من المميزات التي لا مثيل لها في أي تطبيق آخر.

تنزيل واتساب الأحمر2021

من خلال موقع موقع ثقفني نعرض لكافة متابعينا كيفية تنزيل واتساب الأحمر وهي كالاتي :

لأول مرة يتم فيها إصدار هذه النسخة كانت منذ 5 أيام حيث إنها تعمل بشكل مباشر دون أن يتم التوقف حتى 5 أشهر وتعتبر هذه هي مدة عمل النسخة .

يوجد لدينا خيار وذلك من أجل تفعيل خاصية الوضع المظلم في تطبيق واتساب الأحمر 2021.

ويتم إضافة أيضا كاسر بروكسي vpn.

يوجد خيار الوصول السريع والذي يستطيع من خلاله المستخدم إلى امكانية الوصول إلى جميع المحادثات الخاصة به دون أن يتم العودة إلى الواجهة الرئيسية .

يحتوى تطبيق الواتساب الأحمر على خيار يدعى النص التفجيري وقد يتم استخدامه في إرسال أكبر عدد من الرسائل دون قيود .

يحتوى تطبيق الواتساب الأحمر على خيار النص الفاخر ومن خلاله يتم زخرفة النصوص .

أيضا هذا الإصدار يضيف خيار النصوص المشاعرية السريعة .

فهذه الحالات تم تفعيلها أيضاً تمت اضافة عدد من التحسينات في هذا الخيار ، مثل ما يتم تواجده في حالات الانستجرام .

تم إصدار نسخة وهي نسخة whatsapp plus والتي يتم من خلالها تحميل التي الأخضر الرسمي.

ما هي النسخ المتوفرة من تطبيق واتساب أبو عرب

يحتوي تطبيق واتساب أبو عرب على العديد من النسخ المتوفرة وهي كالاتي :

نسخة واتساب أبو عرب الأحمر . يتم تواجد نسخة واتساب أبو عرب الأزرق . توفير نسخة واتساب الذهبي . توفير واتساب الاخضر . تعد هذه النسخة آمنة ، كما أن جميع نسخ واتس اب ضد الحظر .

ما الجديد في تحديث واتساب الأحمر 2021