- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح أيفون 13 برو الوردي الجديد بالسعودية بموعده المحدد وسعره ومواصفاته في المقال التالي
عمر شويل - جدة طرح أيفون 13 برو الوردي تضيفه شركة أبل العالمية لسلسلة الألوان الجديدة . كما أن الموعد كما تم الإعلان عنه من الشركة لطرح iphone 13 pro . ذلك الهاتف الذي يأتي بخمسة ألوان مختلفة وما هو السعر الخاص بالهاتف . كذلك ما هي مواصفات iphone 13 pro max . كما تم تداول المعلومات عن أيفون 13 برو يتم طرحه باللون الوردي بالإضافة لأربعة ألوان أخري . كذلك يطلق علي اللون الجديد من جوال أيفون 13 برو ROSE PINK . كما يتم طرح أيفون في السعودية وباقي الدول سعر أيفون 13 برو . ذلك السعر المحدد بالسعودية وعالمياً من شركة أبل .
طرح أيفون 13 برو الوردي وتسريبات المعلومات عن الهاتف الجديد
في تغريده تم نشرها علي منصة تويتر من شركة أبل . تلك التصريحات بأن مواصفات وسعر iphone 13 pro تأتي تلك المرة بشكل أقوي من نسخ الهاتف السابقة . كما أن الايفون الوردي 13 بلونه الجديد مع السلسلة الجديدة . ذلك اللون الذي سبقه اللون الأحمر وكان لون مميز . كذلك أيفون 13 برو max باللون الوردي أيضاً مميزاً في نسخته لهذا العام . كما أن جوال أيفون 13 برو تم به استبدال تقنية BACIFIC BLUE لنسخة أيفون 12 السابقة . كذلك أيفون 13 برو يأتي بمميزات خاصة بالشاشة بتقنية جديدة له وهي PROMOTION 120 هرتز . كما أن المعلومات المتداولة عن الايفون الوردي 13 ستعرض الشاشة الخاصة به . تلك العروض التي تخص الإشعارات ونسبة البطارية المئوية . ذلك بسبب تقنية ALWAYS ON DISPLAY .
iphone 13 pro max وما هي المواصفات المميزة لنسخة الايفون الوردي الجديد
- طرح أيفون 13 برو الوردي بخاصية دعم المستشعر للبصمة في الشاشة .
- كما أن الايفون الوردي 13 نسخة مميزة لفتحة الكاميرا الأمامية بحجم أصغر .
- كذلك يدعم الايفون الوردي الجديد تقنية جديدة وهي الاستشعار عن بعد وهي تقنية LIDAR .
- يأتي جوال أيفون 13 برو بدعم شبكات الجيل الخامس بالإضافة لباقي أجيال الشبكات .
- كذلك أيفون 13 برو max يصدر بدعم لشريحة A15 BIONIC وهي شريحة سريعة .
- كما أن الايفون الوردي الجديد به خاصية ماسح ضوئي ليدار بتقنية 6.1 وتسمي SUPER RETINA XDR .
- كذلك أيفون 13 برو تم وضع تحسينات قوية علي الكاميرا الخاصة به بخامات زجاجية من الياقوت .
- كما أن معدل التحديث الخاص بالكاميرا ومستشعر الأصبع بها معدل 120 هرتز وهي تقنية عالية .
- هاتف أيفون 13 برو max الكاميرا قوية في تصوير الفيديو التي تصل دقتها إلي 8K .
ألوان iphone 13 pro الجديد خمسة ألوان جديدة مع الايفون الوردي الجديد
- اللون الأول من أيفون 13 الأبيض .
- اللون الثاني من الهاتف الأخضر الليلي .
- كما أن لونه الثالث هو اللون الأسود .
- كذلك يأتي بلونه الرابع الأحمر .
- يتم طرح أيفون 13 برو بلونه الخامس الذهبي .
- كما يتم طرح أيفون 13 برو max باللون الأزرق الداكن .
الايفون الوردي 13 والمواصفات الإضافية الأخري بالهاتف الجديد
- طرح أيفون 13 برو الوردي ومعلومات متداولة بأنه سيتشابه مع هاتف أيفون 13 بحجمه .
- كما أن الطول الخاص بالهاتف الايفون الوردي الجديد 160.8 وعرض 78.1 وعمق 7.5 ملم .
- كذلك فيما يخص الوزن الخاص بالهاتف يقال أنه أثقل بشكل بسيط ويزن 225 جراماً .
- كما أن جوال أيفون 13 برو شاشته تأتي بشكل أروع حيث تحتل من مساحة الهاتف 87.4 .
- الايفون الوردي 13 حجم وعدد البوصة للشاشة 6.8 وتقنيتها الجديدة SUPER RETINA XDR OLED .
- كذلك تم تصنيع الهاتف بتقنية جديدة خاصة بالشاشة وهي تقنية اللمس الحديثة وتسمي IB .
- كما تم صنع الهاتف وشاشته بكسلاتها 2532*1170 ويتناسب العرض مع طول الشاشة 19.5.9 لكل نقطة بها .
مواصفات مميزة لنسخة الايفون الوردي الجديد عن النسخ السابقة من أيفون
- يحتوي علي التقنية الخاصة بالحماية لتكون أول مرة بالهواتف وهي تقنية OLEOPHOBIC .
- كما به خاصية اللمس التي تم وضعها بالشاشة بمميزات متعددة عن النسخ السابقة .
- تلك المميزات الموضوعة بشاشة أيفون 13 برو هي DOLBY VISION ، WIDE COLOR GAMUT .
- كذلك مميزات أخرب متعددة مرتبطة بخاصية الاستشعار وهي البوصلة والتسارع والبارومتر وخاصية القرب .
- كما تم إضافة خاصية المستشعر الخاص بالوجه ليتعرف هاتف iphone 13 pro علي مستخدمه “FACE ID” .
- ذلك المعالج الذي تم صنعه خصيصاً في الايفون الوردي 13 سداسي النواة بمعالج رسومي GPU .
- تلك التقنية الخاصة بمعالجة الرسوميات في الهاتف خاصية حديثه وهي تقنية APLLE GPU .
إصدارات أيفون 13 التي ستطرح بالأسواق ومميزات الذاكرة ونظام التشغيل
- طرح أيفون 13 برو الوردي بنسخة أولي مع ذاكرة داخلية 512GB وذاكرته العشوائية 6GB .
- كما يطرح بنسخة ثانية لذاكرة داخلية بحجم 256GB مع الذاكرة العشوائية 6GB .
- تلك النسخة الأخري من الايفون الوردي الجديد بذاكرة داخلية 128GB وذاكرته العشوائية 6GB .
- كما أن جوال أيفون 13 برو نظام التشغيل الخاص بكافة النسخ يعمل بالتقنية الجديدة IOS 15 .
- تلك كانت المميزات الخاصة بالذاكرة الداخلية والعشوائية لنسخ الهاتف الجديد .
ما هو سعر أيفون 13 برو عالمياً وفي السعودية وبعض الدول
- سعر أيفون 13 برو يطرح عالمياً بسعر 1055 دولاراً أمريكياً .
- كما أن السعر الخاص بهاتف الايفون الوردي الجديد بالسعودية بقيمة 5500 ريال سعودي .
- ذلك الهاتف الجديد سيكون سعره في جمهورية مصر العربية 25500 جنيه مصري .
ما هي المميزات التي تميز أيفون 13 برو max
- يطرح الهاتف الجديد بمكبر الصوت بخاصية STERIO .
- كما أن الايفون الوردي 13 ونسخه الأخري بدعم خاصية NFC .
- كذلك كافة نسخ أيفون 13 مانع لأي ضوضاء مع دعم خاصية البلوتوث .
- كما أن الخاصية الجديدة بهاتف iphone 13 pro max دعمه لخاصية الدفع الإلكتروني عبر البطاقات .
- كذلك تم تصنيع الهاتف الجديد ليكون مقاوماً للماء والغبار حيث يمكن للهاتف أن يبقي تحت الماء لمدة 30 دقيقة .
- كما أن طرح أيفون 13 برو الوردي وصنعه بخامات أمامية وخلفية زجاجية وأطاره صنعه من الفولاذ مقاوماً للصدأ .
طرح أيفون 13 برو الوردي وفقاً للموعد المحدد من شركة أبل العالمية . حيث كان يتساءل عشاق ايفون 13 الوردي متي ينزل لكي ما يتم اقتناؤه . كما أن الايفون الوردي الجديد سوف يتم طرحه في الأسواق بعد شهر من الآن . ذلك الموعد المحدد سيكون في أول شهر سبتمبر القادم 2021 .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طرح أيفون 13 برو الوردي الجديد بالسعودية بموعده المحدد وسعره ومواصفاته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.