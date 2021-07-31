نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح أيفون 13 برو الوردي الجديد بالسعودية بموعده المحدد وسعره ومواصفاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرح أيفون 13 برو الوردي تضيفه شركة أبل العالمية لسلسلة الألوان الجديدة . كما أن الموعد كما تم الإعلان عنه من الشركة لطرح iphone 13 pro . ذلك الهاتف الذي يأتي بخمسة ألوان مختلفة وما هو السعر الخاص بالهاتف . كذلك ما هي مواصفات iphone 13 pro max . كما تم تداول المعلومات عن أيفون 13 برو يتم طرحه باللون الوردي بالإضافة لأربعة ألوان أخري . كذلك يطلق علي اللون الجديد من جوال أيفون 13 برو ROSE PINK . كما يتم طرح أيفون في السعودية وباقي الدول سعر أيفون 13 برو . ذلك السعر المحدد بالسعودية وعالمياً من شركة أبل .

طرح أيفون 13 برو الوردي وتسريبات المعلومات عن الهاتف الجديد

في تغريده تم نشرها علي منصة تويتر من شركة أبل . تلك التصريحات بأن مواصفات وسعر iphone 13 pro تأتي تلك المرة بشكل أقوي من نسخ الهاتف السابقة . كما أن الايفون الوردي 13 بلونه الجديد مع السلسلة الجديدة . ذلك اللون الذي سبقه اللون الأحمر وكان لون مميز . كذلك أيفون 13 برو max باللون الوردي أيضاً مميزاً في نسخته لهذا العام . كما أن جوال أيفون 13 برو تم به استبدال تقنية BACIFIC BLUE لنسخة أيفون 12 السابقة . كذلك أيفون 13 برو يأتي بمميزات خاصة بالشاشة بتقنية جديدة له وهي PROMOTION 120 هرتز . كما أن المعلومات المتداولة عن الايفون الوردي 13 ستعرض الشاشة الخاصة به . تلك العروض التي تخص الإشعارات ونسبة البطارية المئوية . ذلك بسبب تقنية ALWAYS ON DISPLAY .

iphone 13 pro max وما هي المواصفات المميزة لنسخة الايفون الوردي الجديد

طرح أيفون 13 برو الوردي بخاصية دعم المستشعر للبصمة في الشاشة .

بخاصية دعم المستشعر للبصمة في الشاشة . كما أن الايفون الوردي 13 نسخة مميزة لفتحة الكاميرا الأمامية بحجم أصغر .

كذلك يدعم الايفون الوردي الجديد تقنية جديدة وهي الاستشعار عن بعد وهي تقنية LIDAR .

يأتي جوال أيفون 13 برو بدعم شبكات الجيل الخامس بالإضافة لباقي أجيال الشبكات .

بدعم شبكات الجيل الخامس بالإضافة لباقي أجيال الشبكات . كذلك أيفون 13 برو max يصدر بدعم لشريحة A15 BIONIC وهي شريحة سريعة .

كما أن الايفون الوردي الجديد به خاصية ماسح ضوئي ليدار بتقنية 6.1 وتسمي SUPER RETINA XDR .

كذلك أيفون 13 برو تم وضع تحسينات قوية علي الكاميرا الخاصة به بخامات زجاجية من الياقوت .

تم وضع تحسينات قوية علي الكاميرا الخاصة به بخامات زجاجية من الياقوت . كما أن معدل التحديث الخاص بالكاميرا ومستشعر الأصبع بها معدل 120 هرتز وهي تقنية عالية .

هاتف أيفون 13 برو max الكاميرا قوية في تصوير الفيديو التي تصل دقتها إلي 8K .

ألوان iphone 13 pro الجديد خمسة ألوان جديدة مع الايفون الوردي الجديد

اللون الأول من أيفون 13 الأبيض . اللون الثاني من الهاتف الأخضر الليلي . كما أن لونه الثالث هو اللون الأسود . كذلك يأتي بلونه الرابع الأحمر . يتم طرح أيفون 13 برو بلونه الخامس الذهبي . كما يتم طرح أيفون 13 برو max باللون الأزرق الداكن .

الايفون الوردي 13 والمواصفات الإضافية الأخري بالهاتف الجديد

طرح أيفون 13 برو الوردي ومعلومات متداولة بأنه سيتشابه مع هاتف أيفون 13 بحجمه .

ومعلومات متداولة بأنه سيتشابه مع هاتف أيفون 13 بحجمه . كما أن الطول الخاص بالهاتف الايفون الوردي الجديد 160.8 وعرض 78.1 وعمق 7.5 ملم .

كذلك فيما يخص الوزن الخاص بالهاتف يقال أنه أثقل بشكل بسيط ويزن 225 جراماً .

كما أن جوال أيفون 13 برو شاشته تأتي بشكل أروع حيث تحتل من مساحة الهاتف 87.4 .

شاشته تأتي بشكل أروع حيث تحتل من مساحة الهاتف 87.4 . الايفون الوردي 13 حجم وعدد البوصة للشاشة 6.8 وتقنيتها الجديدة SUPER RETINA XDR OLED .

كذلك تم تصنيع الهاتف بتقنية جديدة خاصة بالشاشة وهي تقنية اللمس الحديثة وتسمي IB .

كما تم صنع الهاتف وشاشته بكسلاتها 2532*1170 ويتناسب العرض مع طول الشاشة 19.5.9 لكل نقطة بها .

مواصفات مميزة لنسخة الايفون الوردي الجديد عن النسخ السابقة من أيفون

يحتوي علي التقنية الخاصة بالحماية لتكون أول مرة بالهواتف وهي تقنية OLEOPHOBIC . كما به خاصية اللمس التي تم وضعها بالشاشة بمميزات متعددة عن النسخ السابقة . تلك المميزات الموضوعة بشاشة أيفون 13 برو هي DOLBY VISION ، WIDE COLOR GAMUT . كذلك مميزات أخرب متعددة مرتبطة بخاصية الاستشعار وهي البوصلة والتسارع والبارومتر وخاصية القرب . كما تم إضافة خاصية المستشعر الخاص بالوجه ليتعرف هاتف iphone 13 pro علي مستخدمه “FACE ID” . ذلك المعالج الذي تم صنعه خصيصاً في الايفون الوردي 13 سداسي النواة بمعالج رسومي GPU . تلك التقنية الخاصة بمعالجة الرسوميات في الهاتف خاصية حديثه وهي تقنية APLLE GPU .

إصدارات أيفون 13 التي ستطرح بالأسواق ومميزات الذاكرة ونظام التشغيل

طرح أيفون 13 برو الوردي بنسخة أولي مع ذاكرة داخلية 512GB وذاكرته العشوائية 6GB .

بنسخة أولي مع ذاكرة داخلية 512GB وذاكرته العشوائية 6GB . كما يطرح بنسخة ثانية لذاكرة داخلية بحجم 256GB مع الذاكرة العشوائية 6GB .

تلك النسخة الأخري من الايفون الوردي الجديد بذاكرة داخلية 128GB وذاكرته العشوائية 6GB .

كما أن جوال أيفون 13 برو نظام التشغيل الخاص بكافة النسخ يعمل بالتقنية الجديدة IOS 15 .

نظام التشغيل الخاص بكافة النسخ يعمل بالتقنية الجديدة IOS 15 . تلك كانت المميزات الخاصة بالذاكرة الداخلية والعشوائية لنسخ الهاتف الجديد .

ما هو سعر أيفون 13 برو عالمياً وفي السعودية وبعض الدول

سعر أيفون 13 برو يطرح عالمياً بسعر 1055 دولاراً أمريكياً . كما أن السعر الخاص بهاتف الايفون الوردي الجديد بالسعودية بقيمة 5500 ريال سعودي . ذلك الهاتف الجديد سيكون سعره في جمهورية مصر العربية 25500 جنيه مصري .

ما هي المميزات التي تميز أيفون 13 برو max

يطرح الهاتف الجديد بمكبر الصوت بخاصية STERIO .

كما أن الايفون الوردي 13 ونسخه الأخري بدعم خاصية NFC .

كذلك كافة نسخ أيفون 13 مانع لأي ضوضاء مع دعم خاصية البلوتوث .

كما أن الخاصية الجديدة بهاتف iphone 13 pro max دعمه لخاصية الدفع الإلكتروني عبر البطاقات .

دعمه لخاصية الدفع الإلكتروني عبر البطاقات . كذلك تم تصنيع الهاتف الجديد ليكون مقاوماً للماء والغبار حيث يمكن للهاتف أن يبقي تحت الماء لمدة 30 دقيقة .

كما أن طرح أيفون 13 برو الوردي وصنعه بخامات أمامية وخلفية زجاجية وأطاره صنعه من الفولاذ مقاوماً للصدأ .

طرح أيفون 13 برو الوردي وفقاً للموعد المحدد من شركة أبل العالمية . حيث كان يتساءل عشاق ايفون 13 الوردي متي ينزل لكي ما يتم اقتناؤه . كما أن الايفون الوردي الجديد سوف يتم طرحه في الأسواق بعد شهر من الآن . ذلك الموعد المحدد سيكون في أول شهر سبتمبر القادم 2021 .