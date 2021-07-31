نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث اصدار واتساب بلس الأزرق 2021 بامكانية اخفاء الظهور وبدون إعلانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة في سباق تطبيقات المراسلة المختلفة دائما ما يتفرد واتساب بأفضل مزاياه عن باقي التطبيقات الأخرى والذي تتسابق معظم التطبيقات لجذب أكثر مستخدمي تطبيقات المراسلة إستخدام تطبيقاتهم الا أن واتساب أكثر تطبيق شعبية وسهولة ومزايا، وبعد التحديثات الأخيرة لتطبيق واتساب بلس الأزرق 2021 أحدث إصدار و إمكانياته الرائعة إمكانية الظهور والإخفاء وتحميله على هواتف الأندرويد الذكية والظهور بدون إعلانات و مزاياه المختلفة التي نالت إعجاب كل من شاهده وتعرف على إمكانياته ، أصبح تطبيق واتساب بلس الأزرق النسخة معدلة مبني على أحدث اصدار واتساب الأصلي، وتتميز بالعديد من الإضافات والمميزات الغير موجودة في واتس اب الرسمي، والآن يمكنك تحميل واتساب الازرق لأجهزة أندرويد، الذي يستخدم في المرسالات مما يتيح لك تخصيص الواتس الأزرق إخفاء آخر الظهور، وإخفاء إشعار جاري الكتابة عندما تقوم في الدردشة مع أحد جهات الإتصال في whatsapp، وطريقة تنزيل واتس الازرق 2021 بكل سهولة ويسر.

مميزات الواتس بلس الازرق:

يمتلك برنامج Whatsapp Blue Plus عدد من المميزات الهامة، يتيح لك تطبيق واتساب الازرق الكثير من المميزات الجديدة، ومن أهم مميزاته أنه خفيف الحجم وسهل الإستخدام كما أنه مبسط بشكل مثالي، وكذلك من الميزات الرائعة والجديدة في هذا التطبيق أنها تتيح خاصية الترجمة الفورية والرسائل قبل أن تقوم بإرسالها وهذه ميزة جديدة وذلك لتسهيل عملية التواصل مع كافة اللغات ومحادثة جميع الأجانب، وبه مزايا تلبي طموح وجميع رغبات مستخدميه وهي كالتالي:

نسخة ضد الحظر. حفظ الدردشات ضمن ملف مضغوط. تفعيل خيار حفظ المحادثة على شكل ملف مضغوط و إمكانية مشاركة المحادثة مع أي شخص. يمكنك تغيير خط البرنامج بما يقارب 30 خط. يمكنك الان ايقاف الانترنت عن الواتساب ويبقى الانترنت يعمل في البرامج الاخرى. يمكنك إستعادة اي رسالة بعد إرسالها وسيتم حذفها من كل الاجهزة التي ارسلت لها. يمكنك تعطيل التحميل التلقائي للوسائط لكل محادثة على حدى. يمكنك ارسال رسالة او الاتصال برقم غير محفوظ في جهازك مثل تطبيق الفايبر. اصلاح المشاكل التي ممكن ظهورها في التطبيق مستقبلا. تشغيل رقمين : تشغيل رقمين واتساب مختلفين علي جهاز موبايل واحد .

كيفية إعدادات شكل تطبيق واتساب الأزرق:

حيث يمكنك من تعديل الألوان على شكل التطبيق: وهي ميزة رائعة في تطبيق واتس اب العربي الجديد تمكنك من تغيير ألوان التطبيق بالكامل إلي العديد من الألوان الجملة حسب إختيارك ويمكنك تعديل ألوان الخطوط والخلفيات والنوافذ بالإضافة إلي ايقونة البرنامج نفسها فيوجد ايقونة واتساب زرقاء وخضراء وحمراء أو يمكنك ترك كل هذا وإختيار لونك المفضل.

يمكنك تغيير ايقونة الواتساب. إمكانية التمييز بين الرسائل الجماعية والعادية. يتيح لك مكتبة كبيرة من الثيمات الجاهزة. إمكانية معرفة من زار بروفايلك او اصبح متصل. سهولة في التعديل على شكل شاشة الدردشة. حرية التحكم بشكل كامل في الوان واتساب الأزرق. يمكنك التعديل على شكل الشاشة الرئيسية للتطبيق. كما انه يتيح لك تعديل شكل صورة الأصدقاء من دائرية الى مربعة وكذلك العكس.

كيفية إعدادات التطبيق :

إخفاء مشاهدة الحالة: يمكنك إخفاء انك شاهدة الحالة لجهات الاتصال (لن يظهر اسمك إذا كنت قد شاهدت الحالة). عدم معرفة الإستلام: يمكنك من خلال هذه الميزة قراءة جميع الرسائل المرسلة لك دون أن يعرف المرسل بأنك قراءتها وذلك يتم بعدم وضع علامه زرقاء ثانية بجوار الرسالة. الرد التلقائي:هذه الميزة القوية التي وفرها التطبيق، والتي كانت متواجدة على تطبيق Whatsapp Business. قفل المحادثات: يمكنك من الان حماية محادثتك وحفظ خصوصيتك بقفل اي محادثة تريد برقم سري وبهذه الحالة لن يقوم اي احد بمشاهدة محادثاتك غيرك. التحكم الكامل في لغة التطبيق التي تريدها وتغيرها بسهولة . يتيح لك تغيير الصوت أثناء الرسائل الصوتية إلى مجموعة أصوات مختلفة لمداعبة اصدقائك . كذلك يمكنك إيقاف الإشعارات الإضافية الخاصة بحسابك. إخفاء الصور و الفيديو من الاستديو تظهر ضمن الواتس اب فقط. إخفاء الحالة: يمكنك إخفاء حالة الاتصال عبر الإنترنت واستخدام WhatsApp Plus بحرية، وإظهارها للجميع بلا اتصال (غير متصل). تبويبه خاصة بمتابعة أهم احدث التعديلات والتي قد قام بها اصدقاءك علي حساباتهم. وكذلك ارسال رسالة الى ارقام غير مدرجة على الهاتف. وكما يمكنك التعديل علي الدردشات من حيث المحتوي و كذلك وقت الارسال ” لكي تظهر على هاتفك فقط” زر الوصول السريع وذلك للتحكم في كافة إعدادات الدردشة من الداخل. كتابة حالة أطول: أصبح الأن كتابة حالتك علي برنامج الواتس اب بلس بأكثر من 255 حرف بدلا من 130 حرف في الاصدار العادي من البرنامج بالتالي يمكنك كتابة ما تريد في حالتك وبدون أن يتحكم بك قيود البرنامج كما يمكنك بالطبع إضافة الرموز التعبيرية بأي عدد تريد حسب رغبتك. إمكانية إرسال المرفقات : المرفقات التي يتم إرسالها في المحادثات هو أمر مهم جداً للكثير من مستخدمي واتس أب ولذلك قام مطوروا البرنامج بإضافة المزيد من الخصائص تسمح علي سبيل المثال بإرسال أكثر من 90 صورة دفعة واحدة بدلا من 30 صورة فقط كما أصبح بإمكانك إرسال مقطع فيديو بحجم 30 ميجا بايت بدلا من 15 ميجا فقط.

كيفية تحميل تطبيق واتساب بلس أحدث نسخة:

من خلال روابط التحميل المجانية على محرك البحث جوجل ستجد روابط تحميل كثيرة اختر أفضل رابط تحميل سريع تنزيل نسخة واتساب بلس الأزرق أحدث نسخة سيتم نزوله على هاتفك باسرع مما تتخيل ثم قم بتسطيبه وإستكمال إعداداته وأنتظر قليلا سيتم ظهور أيقونة التطبيق على واجهة هاتفك.