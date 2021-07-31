نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حل مشكله عدم تسجيل الدخول على سناب شات 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهد اليوم الجمعة ٣٠ يوليو إطلاق شركة سناب شات تحديثاً جديداً للتطبيق وذلك بهدف حل مشكلة عدم تسجيل الدخول، وذلك بعد المشكلة التي ظهرت في التطبيق، وقد أعلنت الشركة أن التحديث الجديد الذي قامت بإطلاقه اليوم الجمعة ٣٠ يوليو، هو الإصدار رقم (11.38.2.40) ،ويتضمن هذا الإصدار ،إصلاح كافة الأخطاء المتواجدة في الإصدار السابق، كما أضاف تحسينات جديدة للتطبيق، وهو التحديث الثاني خلال يومين ،بعد إطلاقها إصدار رقم (11.38.1.39)،أمس الخميس ٢٩ يوليو.

ماذا قال فريق الدعم لتطبيق سناب شات عن المشكلة:

وقد كان فريق الدعم لتطبيق سناب شات ،تحدث عبر الحساب الرسمي له من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر ، عقب ظهور المشكلة “نحن على علم بمشكلة تمنع بعض مستخدمي تطبيق سناب شات من تسجيل الدخول، يرجى من الجميع الانتظار، نحن نبحث في الأمر ونعمل على إصلاحه”.

الخصائص المضافة الجديدة لتطبيق سناب شات

وقد أضاف تطبيق سناب شات خاصية جديدة للمستخدمين وسميت باسم (أماكني MyPlaces)، حيث تم إضافتها إلى خريطة سناب الموجودة في التطبيق، والتي تقوم هذه الخاصية بربط مستخدمي التطبيق بأكثر من ٣٠ مليون متجر، والتي تقوم بتمكين المستخدمين من تسجيل أماكنهم المفضلة، والمحببة لديهم، ويقوموا بإرسالها إلى أصدقائهم، والحصول على التوصيات والمقترحات.

هذا وقد يعد موقع سناب شات من أهم وأشهر التطبيقات الموجودة في حياتنا اليومية، فقد تكون مشكلة مثل هذه قد تكلف الشركة العديد من الخسائر، بسبب نقص الأفراد في تحميل التطبيق، وأيضاً قيام بعض المستخدمين في إزالة التطبيق، فلابد من إصلاح هذه المشكلة في وقت وجيز حتى تضمن الشركي رونقها وسط الشركات المتواجدة، ونثق جميعاً في فريق الدعم لدى شركة سناب شات في حل هذه المشكلة لأنها من الشركات الهامة ولديها نخبة كبيرة من المبرمجين الكبار، الذين لهم القدرة على حل كافة المشاكل الموجودة في تطبيق سناب شات مع تحسين الخصائص الموجودة به، وأضاف خصائص جديدة له، تضمن لهذا التطبيق أن يكون من في مكانه الطبيعي ضمن أكبر ،وأهم وأشهر البرامج الموجودة في حياتنا، التي يراها البعض منا لا يمكن الاستغناء عنها، وهذا الشركة تعي هذا الأمر.