نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تيك توك وطرق سهلة للغاية لتنزيل الفيديوهات التي أعجبتك على هاتفك المحمول في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعشاق التيك توك ومحبيه اليوم سوف انشر لكم عن كيفية اختيار الفيديوهات المراد تنزيلها وتحميلها على تطبيق التيك توك على هاتفك، وكيفية نشرها على التطبيق باستخدام مقطوعة موسيقية أو أغنية محببة اليك باستخدام الموسيقى والفلاتر التي تساعدك على جعل الفيديو في أفضل صورة له ورغبتك لاستماعه اكثر من مره ومشاركة اصدقائك لسماع الفيديو الخاص بك، فقد اكتسب هذا التطبيق شعبية كبيرة خلال مدة قصيرة من الوقت، وذلك بسبب احتوائه على العديد من المميزات الفريدة من نوعها، وقد أصبح التطبيق مصدراً رائعاً للترفيه الاجتماعي لملايين مستخدمي الهواتف الذكية من مختلف دول العالم، خاصة بين جيل الشباب في الوقت الحاضر، كما يتيح لك التطبيق تنزيل مقاطع الفيديو التي أعجبتك، ويمكن لكل مستخدمي هذا التطبيق تنزيل مقاطع الفيديو، ولكن الكثير من الأشخاص أيضا لا يعرفون كيفية تنزيل هذه الفيديوهات وحفظها على هواتفهم.

خطوات تحميل الفيديوهات على تطبيق تيك توك الخاص بهاتفك:



يجب عليك فتح تطبيق تيك توك على هاتفك الذكي ثم اتباع بعض الخطوات الاتية:

فتح التطبيق على هاتفك. بعد فتح التطبيق تحتاج إلى تحديد الفيديو الذي ترغب في تحميله أو تنزيله. بعد عملية التحديد اضغط على أيقونة المشاركة. سيتم عرض بعض الخيارات، من ضمنها خيار حفظ الفيديو، انقر عليه.

يمجر القيام بهذه الخطوات سيتم تنزيل الفيديو تلقائياً على التخزين المحلي بهاتفك الذكي.

ميزة جديدة تحت عنوان “Learn Tik Tok”:

هي ميزة تجعل من مشاهدة التيك توك متعة لمحبيه وتجعل من نشر مقاطع الفيديوهات على تطبيق التيك توك على هاتفك المحمول منافسة قوية بين محبي التطبيق حيث جعلت الميزة او الخاصية الجديدة متعة اخرى، واضافت خاصية جديدة لكي تجعل اختيار افضل فيديو يتم نشره على تطبيق التيك توك، من أولويات مشاهدة التيك توك اختيار افضل فيديو تمت مشاهدته، حيث تم إطلاق هذه الخاصية في وقت سابق من هذا الصيف مع قائمة من المبدعين المتميزين الذين ينتجون مقاطع فيديو مميزة، وقد أبلغ العديد من المستخدمين ومشاهدي الوسائط الاجتماعية عن عدد مشاهدات كل مقطع فيديو ضمن قائمة الخيارات الموجودة في التطبيق يسمى “Learn”، حيث يُظهر هذا الخيار في التطبيق بشكل بارز إلى جانب “Follow” و “For You” أعلى الشاشة الرئيسية، ويأتي وصف هذا الخيار “Learn” كمكان لاكتشاف مقاطع الفيديو الإرشادية والتثقيفية التي ينشرها المستخدمون، والتي تأخذ المشاهدين أو المستخدمين من خلال صنع الطعام وإنتاج الأعمال، وكيفية عمل العمليات العلمية الأخرى وأكثر من ذلك، وهذا الخيار قد تزامن ظهوره بعد أن أطلقت الشركة يوم أمس حملة ترويجية جديدة لمحتوى يمكن اكتشافه من خلال “هاشتاج Learn Tik Tok”.