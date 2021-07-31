نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكاية التيك توك وحقيقة الكلام عن مكسبك بالآف من أرباح تنزيل التيك توك على هاتفك في المقال التالي

عمر شويل - جدة زاد في الفترة الاخيرة إرسال الكثير من الأصدقاء بدعوة الدخول على تطبيق تيك توك والعمل على إقناعك أنه سوف يمنحك مبلغ مالي عند نزولك تطبيق تيك توك أول مرة وبخطوات بسيطة تفعلها بتحميل رابط التطبيق ثم التسجيل فيه وكتابة الرمز المرسل من صديقك أصبحت من الرابحين لمبلغ مالي بسبب تحميل التيك توك على هاتفك، وقد زاد الكلام بخصوص هذا الموضوع على منصات التواصل الاجتماعي بين الأصدقاء في جميع أنحاء الوطن العربي عامة وفي مصر خاصة، وبات الناس يتساءلون حول التطبيق وإمكانية الربح منه حتى في النقاشات الجانبية بين الأصدقاء، ونعلم بأن لا ربح يأتي من غير مجهود أبداً ومهما كان الأمر يبدو قريباً من الواقع إلا أن هناك بعض التفاصيل القليلة التي قد تجهلها بطبيعة الحل لأن الجهة المسؤولة عن التسويق تريدك أنت كسلعة وليس التطبيق كما تعتقد، فأنت بالنسبة لمؤسسة عالمية مثل تيك توك لا تتعدى كونك رقماً من بين الأرقام التي تُقدر بالمليارات، في دائرة من يتربحون ويجعلونك هدفا لهم.

كيفية التربح من التيك توك :



يحاول بعض الناس معرفة كيفية الربح من التيك توك ومعرفة الطريقة التي يمكن من خلالها كسب مزيدا من المال بسبب تنزيل التيك توك، ولكن عن قناعتي بأن أرباحك في تطبيق تيك توك ليست مضمونة بنسبة 100% كمستخدم، لا يمكن للمستخدم جني الأموال عن طريق مشاهدة الفيديوهات من التطبيق وإلا لوجدت الناس جميعاً وهم عاكفون على التطبيق ليلاً ونهاراً لمشاهدة الفيديوهات، حيث يعتمد المسوقين على مواقع التواصل الاجتماعي على نظام التسويق بالعمولة، لا تستطيع أنت ربح 70 أو 90 أو 120 جنيه من تسجيلك في التطبيق للمرة الأولى مهما كان المبلغ المعروض مغرياً، الأمر أشبه بتلك الصورة التي يظهر فيها شخص حزين و إعجابك أنت بالصورة ستتحول ملامحه لتكون سعيدة والصورة ثابتة على كل حال، ويستطيع الشخص الذي قام بدعوتك جمع نسبة قليلة من الأرباح مقابل كل تسجيل جديد في تيك توك من هاتف لم يسبق له تحميل التطبيق، ولكنك لن تتمكن من الربح عن طريق التسجيل بالأكواد التي يمنحك إياها الأشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي، ومقابل كل تسجيل باسم الكود الذي منحك إياه أحد الأشخاص سيتمكن هو من جني أرباح قليلة ويشترط في ذلك عدم تحميل الجهاز مسبقاً لتطبيق تيك توك.

بعض طرق التربح من التيك توك:

حيث عمل خبراء شركة تيك توك على طرح تحديث جديد من تيك توك لكي يجعل متابعينه ومحبيه يتربحون بطرق مختلفة من ورائه وهذا التحديث عمل على زيادة انتشاره وإقناع الكثير من المترددين فى تقبل تطبيق تيك توك وتثبيته على هواتفهم، والتحديث الجديد بدون أي شروط، حيث يمكن الربح من تيك توك بدون نشر الفيديوهات أو جمع المتابعين، ولكن كل ما عليك فعله من أجل الربح من تيك توك هو الآتي:

قُم بفتح التطبيق والدخول إلى البروفايل الخاص بك. ستجد دائرة صفراء صغيرة قُم بالضغط عليها. بعد ذلك ستجد كلمة عدة طرق مثل دعوة الأصدقاء من خلال الرمز الخاص بك. أو مشاهدة الفيديوهات لكسب المال.

وأفضل طرق الربح من التيك توك هو أن تقوم بدعوة الأصدقاء لتحميل التطبيق على هواتفهم أول مرة بإرسال الرمز أو الكود من خلالك وهكذا يكون لك في محصلة زيادة عدد المدعوين من أصدقائك لتحميل التطبيق قد يزداد أرباحك من التيك توك وتأتيك الأموال كالآتي:

عندما يقوم صديقك باستخدام ركز الإحالة الخاص بك سوف تحصل على 10 جنيهات. وعندما يشاهد الفيديوهات لمدة 3 أيام تربح 10 جنيهات أخرى. وعندما تزيد المدة وتصبح 5 أيام سوف تربح 15 جنيه. وتأخذ العشرون جنيهًا الباقية ليكتمل المبلغ 55 جنيه عندما يشاهد صديقك الفيديوهات لمُدة 7 أيام.

من الجدير بالذكر يمكنك دعوة أعداد لا حصر لها من اصدقائك وربح المال من خلالهم ولكن بشرط ألا يكونوا قد سجلوا من قبل ويكون التطبيق بالنسبة لهم أول مرة يتم تحميله على هواتفهم.

الربح من تيك توك عن طريق مشاهدة الفيديوهات:

وبعد أن تعرف الكثير من محبي تطبيق توك توك زادت رغبتهم في التربح من وراء تنزيل التيك توك والعمل على كيفية زيادة أرباحهم يوما بعد يوم من وراء دعوة الأصدقاء، وكذلك يمكنك أن تربح الأموال من التيك توك من خلال مُشاهدة الفيديوهات، يمكنك ربح جنيه تقريبًا على مدار 8 أيام، لذلك إذا كنت تشاهد الفيديوهات فلن تخسر شئ ، ولكن من أجل احتساب دقائق المشاهدة وتحويلها لأرباح يجب الدخول على البروفايل والضغط على العلامة التي ذكرتها في الأعلى، ستجد كلمة ابدأ بعد الضغط عليها سوف تتحول لصفحة مُشاهدة الفيدوهات تلقائيًا، والجدير بالذكر أن تيك توك لا يتيح لك غير 25 دقيقة فقط يحاسبك عليها، أما بالنسبة لأي وقت آخر ويعتبر مجاني ولا يتم مُحاسبتك عليه.

كيفية معرفة ارباحك من تيك توك:

من الجدير بالذكر فبعد أن ينجح الكثير من دعوة الاصدقاء لتحميل وتنزيل التيك توك على هواتفهم يأتي دور كيفية التعرف على أرباحهم من هذا العمل وكم جنى من أرباح، وبمجرد الضغط على العلامة الصفراء في الصفحة الشخصية، سوف تجد رصيدك الذي قمت بجمعه سواء من دعوة الأصدقاء أو من مُشاهدة الفيديوهات، وسوف نتعرف على كيفية تحويل تلك الأموال والاستفادة منها.

كيفية تحويل أرباحك من تيك توك:

وبعد معرفتك أرباحك يأتى دور كيفية الحصول على هذه الأرباح المتمثلة فى عدة نقاط على هاتفك، فكيف تحولها إلى مبالغ مالية تحصل عليها من خلال هاتفك؟، أرباح التيك توك لا تصل لنا على هيئة أموال، وإنما يمكننا تحويل الرصيد بها لهواتفنا، والموضوع سهل وبسيط للغاية، فالحد الأدنى للتحويل هو 10 جنيهات، بعد ذلك قُم بالضغط على كلمة سحب، ستقوم بكتابة رقم الهاتف المراد تحويل المبلغ إليه على هيئة رصيد، وبعد ذلك اختيار الشبكة الخاصة بك، ومن ثم المبلغ الذي تريد تحويله، وبعدها بعدة ثواني سيصلك المبلغ في الحال، وهذه هي الطريقة الجديدة للربح من التيك توك بسهولة ويسر.