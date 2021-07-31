نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديثات لعبة فري فاير وأهم الإضافات والمميزات التي طرات عليها في التحديث الجديد 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديثات لعبة فري فاير وأهم الإضافات والمميزات، لعبة فري فاير واحدة من أفضل الألعاب القتالية الإلكترونية التي لاقت انتشاراً واسعاً في أنحاء العالم كله مثلها مثل لعبة ببجي موبايل، ولعبة فورت نايت، الألعاب الإلكترونية استحوذت اهتمام كبير من الشباب والأطفال في العالم كله، وأصبحوا يلعبونها عبر أجهزة الكمبيوتر والأندرويد، وأصبح الآن الحصول عليها سهل للغاية، ولا يحتاج إلى مجهود فقد صنفت تلك اللعبة على أنها لعبة جماعية تشبه العديد من الألعاب الإلكترونية الموجودة حالياً مثل لعبة ماين كرافت أو فورت نايت أو ببجي موبايل، والعديد من الألعاب الإلكترونية الأخري، يمكنكم متابعتنا للتعرف على التحديثات والإضافات التي طرأت على لعبه فري فاير.

تحديثات لعبة فري فاير و أهم الإضافات والمميزات

في الفترة الأخيرة طرأت على لعبة فري فاير عدة تحديثات جديدة من قبل مصممها ومطوريها، حتى تعمل بشكل جيد على الأجهزة الإلكترونية، حتى يستمتع اللاعب من تلك التحديثات والاستمرار في اللعب والوصول لأعلى المستويات، تدور فكرة لعبة فري فاير في تنفيذ المهام والأسرع في القتال يكون هو الفائز بلعبة البقاء، ويمكن اللعب فيها جماعياً أو بشكل فردي وذلك في جو مليء بالإثارة والتشويق أثناء اللعبة.

الإضافات والمميزات الخاصة بالتحديث الأخير

هناك عدة إضافات و مميزات دخلت في لعبة فري فاير، منها تحديثات خاصة بالشخصيات و بالأسلحة، حتى يمكن تشكيل الشخصية أثناء اللعب بدلًا من شرائها، ولكن تحتاج تلك المميزات إلى العديد من الجواهر حتى الاستمتاع بتلك التحديثات منها:

شخصية فورد : هذه الشخصية تختلف عن كافة الشخصيات الموجودة باللعبة لأنه قادر على الخروج من المنطقة الخطرة أثناء اللعب، بالإضافة إلى إمكانية الفوز بالمعارك.

: هذه الشخصية تختلف عن كافة الشخصيات الموجودة باللعبة لأنه قادر على الخروج من المنطقة الخطرة أثناء اللعب، بالإضافة إلى إمكانية الفوز بالمعارك. شخصية أوليفيا : تلك الشخصية لابد من وجودها أثناء اللعب الجماعي وخاصة عند إصابة أحد الأعضاء أثناء اللعب، لأنها تقوم بعلاج الشخصية المصابة.

: تلك الشخصية لابد من وجودها أثناء اللعب الجماعي وخاصة عند إصابة أحد الأعضاء أثناء اللعب، لأنها تقوم بعلاج الشخصية المصابة. شخصية الشجرة : تمتاز تلك الشخصية بقدرتها الفائقة على الاختباء أثناء اللعب، و تحويل الشخصية إلى شجره وبذلك يصبح العدو في حيرة ما بين الشخص والشجرة.

: تمتاز تلك الشخصية بقدرتها الفائقة على الاختباء أثناء اللعب، و تحويل الشخصية إلى شجره وبذلك يصبح العدو في حيرة ما بين الشخص والشجرة. شخصية كارولين: تلك الشخصية من الشخصيات الماهرة في استخدام سلاح الشوتغن، فتلك الشخصية تستخدم السلاح بسرعة فائقة.

التحديثات الخاصة بالأسلحة