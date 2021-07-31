منافس صيني جديد لسيارات Corolla

يتحضر عملاق صناعة السيارات الصيني Chery لإطلاق مركبة جديدة يتوقع أن تشكل منافسة قوية لنظيرتها Corolla الشهيرة من تويوتا.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن السيارة ستطرح بهيكل سيدان بطول 4 أمتار و66 سنتيمترا، عرضه 182 سم، ارتفاعه 148 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 270 سنتيمترا.

وستحصل هذه المركبة على مقاعد جلدية مريحة مخصصة لخمسة ركاب، يمكن التحكم بوضعياتها وحرارتها عبر أنظمة كهربائية، وستجهز بنظام مولتيميديا متطور يمكنه الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية، وستحصل واجهة القيادة فيها على شاشة لمسية بارزة في منتصفها بمقاس 10 بوصات، وشاشة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية.

كما منحتها Chery نظام تشغيل للمحرك عن بعد، ونظام منع انزلاق على المنعطفات، ونظاما لتثبيت السرعة على الطرقات السريعة، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وعجلات بتصميم رياضي بمقاس 16 و17 إنشا.

وستطرح السيارة بمحركات توربينية بسعة 1.5 ليتر بعزم 156 حصانا، وعلب سرعة ميكانيكية بخمس سرعات وعلب أوتوماتيكية بست سرعات، أما أسعارها فستبدأ من 16 ألف دولار تقريبا.