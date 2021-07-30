نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إصدار Nokia 10 والأخبار والتسريبات والشائعات في 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كان هناك شائعات أن Nokia 10 سيصدر في عام 2019 – بينما تقرأ هذا في عام 2021 ، بعد مرور عامين ، لم نر أو نسمع أي شيء رسمي عن هذا الجهاز الأسطوري.ولكن يبدو الآن أنه قد يكون موجد تقريبًا في الأسواق العالمية ، مع وجود شائعات عن إصدار في وقت ما قبل 11 نوفمبر – على الرغم من أنه يمكن إطلاقه باسم Nokia X60 بدلاً من ذلك.لقد كنا ننتظر متابعة Nokia 9 منذ إطلاقه في أوائل عام 2019 ، ومع مرور الوقت ، كنا نتخلى ببطء عن الأمل في رؤية هذا الهاتف الرائع ، لذا فإن هذا التطور واعد. كان يُعتقد في مرحلة ما أن متابعة Nokia 9 PureView ستسمى Nokia 9.2 أو 9.3 ، لكن Nokia 10 كان اسمًا سمعناه أيضًا ، وهكذا مع Nokia X60 ، كل الاحتمالات.

تاريخ إصدار Nokia 10 والسعر المتوقع

تشير الشائعات الأخيرة حول تاريخ الإصدار إلى إطلاق Nokia 10 (أو Nokia X60 كما قد يطلق عليه) قبل 11 نوفمبر. يبدو أن هذا يأتي من مسؤول تنفيذي في HMD Global (الشركة التي تقف وراء الهواتف) ، لذلك قد يكون دقيقًا.

يتماشى هذا مع شائعة أخرى حول تاريخ الإصدار والتي أشارت إلى أن الهاتف قد تم ترحيله إلى النصف الثاني من عام 2021. ومع ذلك ، فقد اختفت شائعات تاريخ الإصدار السابق ، لذلك ليس هناك ما يضمن دقة أي منها.

لاحظ أنه يمكن إطلاق الهاتف باسم Nokia 10 ، ولكن كما ذكرنا ، سمعنا أيضًا أننا قد نرى Nokia X60 أو Nokia 9.2 أو Nokia 9.3 ، وهو إصدار محسّن من Nokia 9 تم إطلاقه في MWC 2019.

فيما يتعلق بالسعر ، تم إطلاق Nokia 9 PureView مقابل 699 دولارًا / 549 جنيهًا إسترليني / 980 دولارًا أسترالي ، ونتوقع أن يكلف هاتف جديد “أفضل” هذا المبلغ على الأقل ، إن لم يكن أكثر. بقول ذلك ، ما لم تكن ترقية ضخمة على الهاتف القديم ، فلن نتوقع أن تكلف أكثر بكثير.

كاميرا متعددة الاستخدامات في Nokia 10

بينما يحتوي Nokia 9 PureView على خمس كاميرات خلفية ، وجدنا في الواقع أن إمكانيات التقاط الصور لم تكن رائعة ، وذلك لأن جميع الكاميرات لديها نفس العدسة والدقة ، مع الاختلاف الوحيد في أن بعضها كان أبيض وأسود.

قامت الشركة بذلك للتأكد من أن هاتفها قد التقط صورًا قياسية رائعة ، ولكن بسبب هذا لم يكن لديه أي مصورين مع عدسة واسعة جدًا أو عدسة مقربة ، وبالتالي كان هناك تنوع أقل من حيث الصور التي يمكنك التقاطها.

في Nokia 10 ، أو أيًا كان اسم الرائد الجديد من Nokia ، نأمل في الحصول على عدد قليل من العدسات المختلفة ، حتى نتمكن من التقاط صور مكبرة ، ولقطات ماكرو مناسبة.