نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر OnePlus Nord 2 وتاريخ إصداره في 2021 حيث يقدم افضل المواصفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الناحية التاريخية ، كان OnePlus يدور حول صنع هواتف متطورة بسعر أقل من المنافسة. لا يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة لسلسلة OnePlus 9 الأخيرة ، لكن OnePlus Nord 2 يتولى هذا الأمر. يعد سوق الهواتف متوسطة المدى مساحة تنافسية للغاية ، مع خيارات رائعة من Google Pixel 4a إلى Samsung Galaxy A52 5G ، لكن OnePlus Nord 2 يتميز بمواصفات تسمح له بالاحتفاظ به في تلك المساحة.

في الواقع ، يعد OnePlus Nord 2 أحد أفضل الهواتف في هذا القطاع من السوق. يتميز ببعض المواصفات الرائعة بما في ذلك الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل وشحن سريع 65 وات وشاشة مقاس 6.43 بوصة بدقة 1080 × 2400 مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

تقدم هذه الشاشة تجربة جيدة ، على الرغم من أن البعض سيصاب بخيبة أمل لأن الشركة لم تمتد إلى معدل تحديث يبلغ 120 هرتز هنا. ومع ذلك ، فإنه يوفر جودة صورة جيدة بحجم مناسب للعديد من الأشخاص.

سعر OnePlus Nord 2

لا يتوفر OnePlus Nord 2 في أي مكان يمكنك شراء هواتف OnePlus فيه ، لأنه يقتصر في الغالب على أوروبا (بما في ذلك المملكة المتحدة) والهند. إنه معروض للبيع في المملكة المتحدة الآن من مجموعة متنوعة من تجار التجزئة ، بما في ذلك John Lewis و Amazon و Three و O2.

في المملكة المتحدة ، تبلغ تكلفة OnePlus Nord 2 399 جنيهًا إسترليني (حوالي 550 دولارًا و 750 دولارًا أسترالي) مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت وذاكرة تخزين 128 جيجابايت. إذا كنت تريد 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 غيغابايت من السعة التخزينية ، فستجد أن السعر يرتفع إلى 469 جنيهًا إسترليني (حوالي 650 دولارًا ، 875 دولارًا أسترالي).

تصميم OnePlus Nord 2

لا يعد OnePlus Nord 2 خروجًا كبيرًا عن أول هاتف متوسط المدى للعلامة التجارية (OnePlus Nord الأصلي) ، ولكن التصميم قد تغير بطريقتين. لا يزال هذا الهاتف الذكي مبنيًا بقوة ، على الرغم من أن البعض قد يجد التصميم باهتًا.

الجزء الخلفي من الهاتف مصنوع من الزجاج ، وهو ناعم الملمس تحت إصبعك. تبرز عناصر الكاميرا قليلاً من الجزء الخلفي للهاتف ، ولكن هذا هو الاتجاه الذي ستجده في معظم الهواتف الذكية الحديثة.

الجزء الخلفي من الجهاز محمي بواسطة Gorilla Glass 5 بينما يوجد تصميم جديد لوحدة الكاميرا ، مستوحى من OnePlus 9 ، في الجزء العلوي الأيسر. لا يبدو جهاز OnePlus Nord 2 كبيرًا بشكل خاص ، وهو في متناول يدك جيدًا. يزن 189 جرامًا ، وسمكه 8.2 ملم.

تتميز الحافة اليسرى بمفتاح الصوت ، والحافة المقابلة هي موطن لمفتاح الصمت (ميزة فريدة لهواتف OnePlus في مساحة Android) وزر الطاقة. يتيح لك مفتاح الصمت التنقل إما من خلال الوضع الصامت أو وضع الاهتزاز أو تشغيل هاتفك بالحجم الكامل. تتميز الحافة السفلية للهاتف بمنفذ USB-C بالإضافة إلى مكبر صوت ودرج بطاقة SIM.

إنه ليس مقاومًا للماء – لا يوجد تصنيف IP هنا – لذلك لا نوصي بغمر هذا الهاتف في الماء. الهاتف متاح في Gray Sierra و Blue Haze و Green Wood بدرجاته الثلاثة. لن تحصل جميع المناطق على جميع الظلال الثلاثة ، ولكن للأسف تم تصميم Green Wood ليكون متاحًا في الهند فقط.