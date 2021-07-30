نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سناب شات يعلن حل عطل تسجيل الدخول باتباع خطوة هامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حالة كبيرة من الجدل أثيرت خلال الساعات الماضية بين ملايين المستخدمين لتطبيق سناب شات الشهير للتواصل الاجتماعي، على إثر مشكلة مفاجئة واجهت الكثيرين في تسجيل الدخول إلى التطبيق، الأمر الذي أثار الخوف من تعرض حساباتهم للاختراق أو الغلق من قبل الشركة المالكة للتطبيق، قبل أن تخرج وتصرح عن وجود خلل أو عطل مفاجئ في السيستم، وأنها تواصل لكل قوة العمل على حل هذا العطل في أقرب وقت، قبل أن تعود بتغريدة جديدة عبر حسابها على تويتر بالحل.

حل عطل سناب شات

وفي تغريد عبر تويتر، أعلن تطبيق سناب شات، عن حل العطل، الذي أصاب التطبيق في الساعات الماضية، كما طالب المستخدمين بضرورة تحديث التطبيق يدويًا من متجر التطبيقات في حالة أن كانت المشكلة ما زالت قائمة للكثيرين، وأنها عملت خلال الساعات الأخيرة على سرعة الوصول لح المشكلة التي تأثر بها ملايين المستخدمين في جميع أنحاء العالم، في الوقت الذي يواصل فيه العمل على تحديث بعض الميزات والمهام داخل التطبيق.

والسعودية تغرم بعض المستخدمين

ومن ناحية أخرى، أصدرت وزارة التجارة السعودية اليوم، عدد من القرارات التي تحمل عقوبات ضد عدد من المقيمين، بشأن مخالفة نظام التجارة الإلكترونية بحق أربعة أفراد، وتم المعاقبة على إثر نشر إعلانات مخالفة على تطبيق سناب شات عن نشاط الفوركس المحظور داخل المملكة، وتضمنت تلك العلانات بعض التضليلات والخداع للمستهلكين، وتغريمهم بإجمالي 160 ألف ريال، حيث تم إنذارهم لمخالفتهم نظام التجارة الإلكترونية، كما تم تغريم كلا منهم بمبلغ 40 ألف ريال مع نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.

كيفية الربح من فيديوهات snapchat

ومؤخرًا أطلق التطبيق منصة الأضواء للربح من الفيديوهات على غرار تيك توك، وهي عبارة عن منصة ترفيهية لعرض المحتوى الذي يصنعه المُستخدمون والمحتوى الأكثر ترفيهًا، مع ضرورة توافر بعض الشروط في المشتركين فيها، وأبرزها تخطي عمر المستخدم لـ 16 عاما، وأن يتضمن ملفه التعريفي الاسم الأول، اسم العائلة، عنوان البريد الإلكتروني، الولاية، بلد الإقامة، رقم الهاتف، تاريخ الميلاد.