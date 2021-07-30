نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج تحويل الفيديوهات لجميع الصيغ ومميزات البرنامج في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج تحويل الفيديوهات، هناك عديد كثير من الأشخاص يبحث عن برنامج تحويل الفيديو، بحيث يكون هذا البرنامج سريع ويدعم جميع الأجهزة، بالإضافة إلى أن هذا البرنامج يدعم جميع صيغ الفيديو، ويعمل على جميع أجهزة التشغيل.

وصف برنامج تحويل الفيديو الي جميع الصيغ

● تطبيق مجاني.

● يعمل على جميع إصدارات الويندوز.

● يدعم جميع الأجهزة.

● يعمل على إصدارات iOS بجودة عالية جداً.

● سهل في طريقة الاستخدام.

● مساحته قليلة ومناسبة لجميع الأجهزة.

● متاح بشكل مجاني بدون أي اشتراك شهري او سنوي.

مميزات برنامج تحويل الفيديو الى صيغ متعددة

● من خلال الجهاز الشخصي (الكمبيوتر او اللاب توب) تتحكم في صيغة الفيديو التي تريد التحويل اليها.

● سوف تتمكن من تحويل الفيديو إلى mp3 بطريقة سهلة جداً، بالإضافة إلى استخراج الصوت من الفيديو بجودة عالية، مع الحفاظ على جودة جودة الفيديو الاصلي قبل عملية التحويل.

● يتوفر من خلال البرنامج ايضاً تحويل الفيديو الي صورة متحركة GIF وبجودة عالية.

● من خلال البرنامج يمكن تحويل الفيديو MKV إلى فيديو mp4 مجاناً بجودة عالية.

● البرنامج يدعم جميع الأجهزة وبشكل كامل.

● يتميز البرنامج ايضاً بدمج مقطع صوت مع فيديو.

● البرنامج يدعم اللغة العربية واللغات الأخرى.

● يتوفر داخل البرنامج بعض المميزات، مثل اقتصاص الأجزاء غير المرغوب فيها، بالإضافة إلى تدوير الفيديو.

مايعمله برنامج محول الفيديوهات

● البرنامج يعمل على تحويل الفيديو الي صيغ متعددة mp4,WMV,3GP,MKV وغيرها من الصيغ الأخرى.

● من خلال تحميل البرنامج على الجهاز الخاص بك، يمكنك إجراء التعديلات على كافة الفيديوهات اللي تريد التعديل عليها، وبشكل مجاني.

● يدعم البرنامج العديد من الأجهزة، مثل أجهزة Apple، Samsung، Nokia، Google android، وأجهزة Huawei وغيرها.

● يتاح داخل البرنامج خدمة تحميل الفيديوهات من اي موقع مثل Facebook YouTube، Soundcloud، وغيرها من المواقع الأخرى.

● قدرة البرنامج على تحويل فيديو من اليوتيوب الى mp3 بجودة عالية.

● قدرة البرنامج على تحميل الفيديوهات من أكثر من 100 موقع على الأنترنت.

● من خلال برنامج تحويل الفيديو، يمكنك التعديل على الفيديوهات وإضافة العلامات المائية، بالإضافة إلى الإطارات الرائعة.

● يتميز البرنامج بوجود واجهة مستخدم سهلة جداً، لسهولة التعامل مع البرنامج، وإنجاز الأعمال في وقت قصير وبأعلى جودة.

● يتوفر في البرنامج ميزة استدعاء فيديو من الجهاز الخاص بك، ومن ثم التعديل عليه، واضافة المؤثرات والإطارات، وتحميله مرة أخرى بجودة عالية، وبالصيغة المراد تحميل الفيديو بها.

● من مميزات البرنامج ايضاً، حفظ مقاطع الصوت بنقاء وجودة عالية.

● يمكن التعديل على الفيديو، وقطع الصوت من أي مكان في الفيديو.

● متاح وضع شعار الملكية، او العلامة المائية للفيديوهات.

● دمج أكثر من فيديو في فيديو واحد، وقص الفيديوهات، مع المحافظة على جودة الفيديو الأصلية.

● واحدة من أفضل الأدوات الموجودة بالبرنامج، انه يتيح لك دمج مقطع صوت مع مقطع فيديو.

● سهول في التعامل، أختر من جهازك الفيديو المراد تحويل صيغته، ثم اختر الصيغة، ثم انقر على زر تحويل لتبدأ عملية التحويل وبجودة عالية.

معلومات عن برنامج تحويل الفيديو الى صيغ متعددة

● البرنامج يدعم إضافة أكثر من ملف في نفس الوقت.

● اسم البرنامج Any video converter 2021.

● يدعم كلا من اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى اللغات الأخرى.

● نظام التشغيل operating system، يدعم أجهزة الويندوز، وأجهزة الأندرويد، بالإضافة إلى أجهزة iOS.

● ترخيص البرنامج، البرنامج مجاني for free.

● سهولة في عملية رفع الفيديوهات ذات الأحجام المختلفة.

● مرونة في استخدام البرنامج نتيجة لسهولة وبساطة واجهة المستخدم.

● يسمح التطبيق أيضاً بإضافة الترجمات والنصوص إلى الفيديو.

برنامج تحويل الفيديو من أفضل البرامج المستخدمة لتحويل فيديو، ليس بصيغة ام بي ثري mp3فقط، بل إلى مجموعة متعددة من الصيغ، حيث ننصح الجميع بتحميل هذا البرنامج لسهولة استخدامه.