نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفر مساحة على هاتفك الذكي واتس اب يوفر لك آداة لإدارة مساحة التخزين في المقال التالي

عمر شويل - جدة خبراء واتساب دائما في تطوير لخصائص وميزات جديدة على التطبيق لخدمة مستخدميه والمحافظة على صدارة التطبيق الاكثر انتشارا بين تطبيقات المراسلة فقد خصصت ميزة على التطبيق تعمل على تحرير مساحة التخزين على هاتفك الذكي حيث يوفر لمستخدميه أداة جديدة لإدارة التخزين بفضل هذه الوظيفة، من الممكن حذف كمية كبيرة من صور GIF والصور ومقاطع الفيديو بنقرة واحدة، حيث أعلن تطبيق واتساب عن وصول أداة جديدة لإدارة مساحة التخزين، وتبرز الأداة العناصر التي تشغل أكبر مساحة في تطبيق واتساب، مثل ملفات GIF و مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها عدة مرات أو الملفات الأكبر حجمًا (أكثر من 5 ميغابايت) يقوم التطبيق بفرز العناصر بترتيب تنازلي هذا يجعل من السهل تحديد العناصر التي تشغل أكبر مساحة تخزين على هاتفك الذكي أو على حساب جوجل درايف.

طريقة تحرير مساحة على تطبيق واتساب بسهولة:

يعاني أصحاب الهواتف الذكية والأقل مساحة من امتلاء مساحة هواتفهم وكانت عقبة لهم كيفية حذف بعض محتوى الهاتف ولكن تطبيق واتساب وجد الحل فكان استخدام أداة إدارة التخزين من واتساب من أنجع الطريق لحل مشكلة التخزين على الهاتف المحمول، حيث تسمح لك بحذف البيانات غير المرغوب فيها و المكررة بكل سهولة، وبمجرد تحديد العناصر الكبيرة، يتيح التطبيق للمستخدمين تحديد المستندات وحذفها بنقرة واحدة. للوصول إلى أداة الإدارة الجديدة هذه، ما عليك سوى اتباع المراحل التالية:

افتح تطبيق واتساب على أندرويد أو آي أو إس. اذهب للاعدادات. انتقل إلى استخدام البيانات وتخزينها. اضغط على إدارة التخزين.

وكانت حجم الدردشات وماتحتويه من صور وفيديوهات مشكلة تعوق توفير المساحات على الهاتف، وجاء واتساب ليعرض واتساب الدردشات فقط بناءً على مساحة التخزين المشغولة. حيث يتطلب من المستخدم بعد ذلك فرز محادثة العناصر حسب المحادثة. من الواضح أن هذا تحديث يخص الخادم، وإذا لم يكن الخيار متاحًا حتى الآن على هاتفك الذكي، فيتعين عليك الإنتظار، بحيث لا يوجد تحديث للتثبيت لتسريع وصول الأداة. كما من المتوقع أن تستفيد جميع الهواتف الذكية من الميزة الجديدة في الأيام القليلة القادمة.

المتطلبات المسبقة لإدارة التخزين على واتساب: لكي يتم توفير مساحة على هاتفك يتطلب أن يتوفر عدة أدوات حتى يتم تحقيق أكبر مساحة توفرها على هاتفك ، فمن خلال خاصية الواتساب على صفحة إدارة التخزين على واتساب تقسيم الصفحة إلى ثلاثة أجزاء: شريط التخزين، مراجعة العناصر وحذفها والدردشات، ويظهر شريط التخزين شريطًا صغيرًا يشير إلى مقدار البيانات من إجمالي مساحة تخزين الهاتف الذكي التي يستهلكها واتساب في الوقت الحالي، ومن الجدير بالذكر أن واتساب يقوم بإنشاء نسخة من ملفات الوسائط كلما تمت مشاركتها مع أي جهة اتصال على واتساب لذلك لحذف هذه النسخ المتكررة من نفس الملف، انقر فوق إعادة توجيه عدة مرات، ويمكنك ان تتحقق مما إذا كنت تريد حذف جميع الصور ومقاطع الفيديو ثم اختر مربع الاختيار تحديد الكل من الأعلى، أو حدد يدويًا الملفات التي تريد حذفها وانقر على أيقونة الحذف من الزاوية اليمنى العليا، وبذلك يتم حذف الملفات التي تستهلك أقصى مساحة على هاتفك الذكي، اضغط على خيار أكبر من 5 ميغا بايت واحذف الملفات التي تريدها، ولكي تحقق كل الخطوات السابقة لادارة التخزين على تطبيقك المفضل واتساب عليك من التأكد من وجود مايلي: