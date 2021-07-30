نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي عطل يصيب اهم وسائل التواصل الاجتماعي وهو سناب شات Snapchat في المقال التالي

عمر شويل - جدة سناب شات Snapchat هو من اهم وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا المستخدمة في عصرنا هذا حيث وصل تعداد مستخدمي السناب عدد كبير جدا تعدا الملايين، ولكن في مساء يوم الخميس الموافق 29 يوليو 2021 تعرض سناب Snap لعطل كبيرة حيث لاحظ بعض مستخدمي هذا التطبيق مشكلة أثناء التسجيل والدخول إلي حساباتهم الشخصية الذين يقومون بالتواصل من خلاله مع الآخرين. وقد حدثت مثل هذه المشكلة منذ حوالي شهر ماضي تسببت أيضا في عطل جسيم للتطبيق أثناء محاولة التسجيل والدخول وذلك من خلال حدوث إغلاق مفاجئ بعد الدخول مباشرة من قبل المستخدمين سناب ولا يستطيعون من عمل مشاركة جديدة ولكن تم حل هذه العطل في تطبيق Snap بعد إصدار احدث Snapchat للايفون ومن بعدها لم يقال مستخدمي جميع هواتف الايفون أي مشكلة أثناء التسجيل للتطبيق والمشاركة بكل سهولة دون أي عطل.

مشكلة تسجيل الدخول إلى تطبيق سناب شات Snapchat

اكدت الشركة علي إنها بعلم مؤكد عن العطل الذي يتعرض له “سناب شات” الخاص بها وسوف تعمل علي حل هذه المشكلة في اقرب وقت ولكن هذا الأمر يتخذ وقت ويتطلب بعض الإجراءات. كما تحدث موقع “ذي فيرج” بأن Snapchat بان هذا العطل بداء من مساء الخميس واثر ذالك علي عدد كبير من المستخدمين للتطبيق وصل الي 125 الف مستخدم ابلغ عن المشكلة الذي تواجهه اثناء التسجيل وبداء المشكله بالتحديد في تمام الساعة 6:51 مساء ليوم الخميس وكانت هذا هو المنشور الذي أطلقته شركة السناب Snapchat Support عبر حسابها علي تويتر.

لا تحذف تطبيق السناب وانتظر الحل قريبًا

تحدث أهم الخبراء التقنيين عن عدم تسرع مستخدمي السناب والقيام بحذف التطبيق وعدم التعجل في هذا الأمر وكان الخبير المتحدث هو عبد العزيز الرشيد في تغريدة خلال اليوم عبر حسابه الرسمي الخاص به في “تويتر”: معلنين عن العطل العام الذي أثر على تسجيل مستخدمي تطبيق سناب شات حاليًا خلال تلك الساعات القليلة الماضية من يوم الخميس 29 يوليو.

واكد الخبير التقني عن أن هذه العطل سوف يتم حله خلال ساعات قليلة مؤكدا بان الشركة تقوم بالعمل علي ذلك ليستطيع جميع مستخدمي السناب من الدخول وعمل مشاركة مع الأصدقاء بكل سهوله في اسرع وقت ممكن فيجب علي جميع مستخدمي سناب عدم حذف التطبيق وينتظرون الحل في القريب العاجل.

خطوات حل عطل سناب شات Snapchat

في ظل ها العطل الذي يواجه جميع مستخدمي تطبيق سناب شات snapchat وعدم القدرة على تسجيل الدخول على حساباتهم الشخصية سوف نقدم لكم بعض الخطوات التي سوف تمكن جميع مستخدمي هواتف الايفون iPhone يمكن من خلالها فتح التطبيق دون الخروج مره اخرى بشكل تلقائي بعد التسجيل ، وذلك بتنفيذ هذه الخطوات التالية:

ادخل الى اعدادات الهاتف تحديد خيار عام من الهاتف انقر على تعيين إعدادات الشبكة من جديد سيقوم الهاتف بعملية ريستارت والتحميل من جديد بعد الغلق بعدما يتم فتح الهاتف قم بحذف تطبيق السناب Snapchat تنزيل التطبيق مرة اخرى من جديد من خلال المتجر الإلكتروني للهاتف

وذلك طبقا لما تحدث عنه الخبير التقني المعروف عبدالله السبع حيث قام العديد من مستخدمي التطبيق بحذفه نهائيا من الهاتف وتم تحميله من جديد مرة أخري وتم الدخول على السناب دون مواجهة أي مشكلة ولكن قد يواجه بعض الأشخاص مشكلة في متجر App Store للتطبيقات أثناء التنزيل لاحتمالية وجود بعض الخلل حاليا في المتجر

كذلك تحدثت شركة السناب شات عن أن تم حل المشكلة في عطل سناب شات حاليا وذلك عبر حسابها الرسمي على تويتر وفي حالة لم يتم حل هذه المشكل مع بعض المستخدمين عليه أن يحاول حل هذه المشكلة بشكل يدوي من خلال تحديث التطبيق من متجر التطبيقات.