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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سناب شات يتعطل عالمياً بعد إضافة خاصية جديدة فيه Snapchat في المقال التالي
عمر شويل - جدة سناب شات ، ظهر عطل في تطبيق Snapchat عالميا حيث ظهر في التطبيق عطل فني أثر على عمله مما أثر على التطبيق نفسه حيث تم مسح التطبيق من قبل مستخدمين كثيرين ظناً أن العطل من الهاتف ولكن يتضح ان العطل عالمي حيث غرد الخبير التقني “عبد العزيز الرشيد” على تويتر وذلك في تغريده على حسابه الرسمي : عطل عام يصيب سناب شات حاليًا وفي تلك المقالة عزيزي القارئ نطلعك على حيثيات العطل و Snapchat وتحديثاته
سناب شات والعطل الفني
في بداية يوم الجمع 30-7-2021 فوجئ بعض مستخدمين تطبيق سناب شات، انه هناك مشكلة عالمية وفنية في التطبيق في الوقت الحالي وذلك تسبب في حالة عامة من الارتباك حيث اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالبحث عن المشكلة إذا كانت فردية أو عالمية
ولكن يتضح ان العطل عالمي ليس فردي حيث غرد الخبير التقني “عبد العزيز الرشيد” على تويتر وذلك في تغريده على حسابه الرسمي : عطل عام يصيب سناب شات حاليًا ولكن أضاف الخبير التقني “عبد العزيز الرشيد” قائلاً: “لا تحذف التطبيق وانتظر الحل قريبًا”.
Snapchat وخاصية أماكني الجديدة
- نشرت المنصة خاصية جديدة في التطبيق تسمى “أماكني My Places” وذلك إلى الخريطة الموجودة ضمن التطبيق، والتي بها تربط المستخدمين بأكثر من 30 مليون متجر.
- حيث قال موقع “Tech Crunch” إن مستخدمين التطبيق أصبح بامكانهم ان يسجلوا أماكنهم المفضلة وأن يرسلوها إلى أصدقائهم ويحصلوا على التوصيات والمقترحات.
سناب شات وخاصية My Places الجديدة
- وفي الخاصية الجديدة في Snapchat توجد ثلاث خانات رئيسية هم:
- أولاً خانة الأماكن التي قمت بزيارتها
- ثانياً خانة للأماكن المفضلة
- ثالثاً خانة للأماكن ذات الشعبية التي زرتها
- حيث تعتبر الخانة الأخيرة هي أكثر الخانات المميزة والمختلفة؛
- وذلك لأنها المرة الأولى من نوعها في التطبيقات التي يتم استخدام فيها خوارزمية لكي تقدم توصيات ومقترحات “شخصية الطابع” لكي تساعد الناس في التفاعل مع العالم.
- تساعد تلك الخوارزمية في:
- إظهار مكان تواجدك كمستخدم
- تظهر الأوسام المستخدمة أو المفضلة في المكان
- مكان تواجد الأصدقاء
- كما تظهر الأماكن الأخرى التي زارها المستخدمون الآخرون.
يذكر انه قد تم نشر قرارات من وزارة التجارة بمخالفة نظام التجارة الإلكترونية في حق 4 مخالفين بالقوانين على التطبيق
وذلك لنشرهم إعلانات مخالفة على التطبيق عن نشاط الفوركس “المحظور”
حيث تضمنت الإعلانات تضليل وخداع للمستهلكين، وتم تغريمهم بإجمالي 160 ألف ريال سعودي.
وفي النهاية نرجو ان تكون مقالة سناب شات Snapchat قد نالت إعجابكم.
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