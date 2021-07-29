نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة نسيان بدون دفعة أولى من مصرف الراجحي وأقوى عرض لشركة مناهل بدون رسوم إدارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم مصرف الراجحي السعودية عرض هائل لمحبي عربات نيسسان، حيث يتيح لكل من أراد الحصول على عربة نيسان الحصول عليها بدون مقدم وبدون دفعة أولى، ويعد هذا العرض أفضل العروض المقدمة من شركة مناهل للسيارات، من حلال مصرف الراجحي.

مصرف الراجحي وعرض شركة مناهل

عرض هائل مقدم من شركة المناهل للسيارات من خلال مصرف الراجحي، حيث يقدم لكم المصرف وشركة المناهل لكم أفضل فرصة تأجير سيارات من شركة مناهل للسيارات، سيارات نيسان المحببة للجميع لما تتميز به من قوة ماتور ومميزات اخرى كثيرة.

يجب على كل من أراد الحصول على عربة نيسان من شركة مناهل من خلال مصرف الراجحي تعبئة النموذج من خلال الموقع الإلكتروني تعبئة النموذج الخاص بالحصول على عربة نيسان، حيث يتطلب ملئ هذا النموذج:

كتابة المعلومات الشخصية مثل الاسم والجنس والجنسية والعمر ورقم الهوية أو رقم الإقامة وهل لديك حساب في مصرف الراجحي؟، وكلها معلومات يجب ملئها جميعا للانتقال للمرحلة التالية.

وهي كتابة معلوماتك المالية، مثل نوع القطاع حكومي أم خاص، وهل لديك راتب محول على مصرف الراجحي، واختيار متوسط راتبك الشهري من الاختيارات المتاحة.

ثم ملئ معلومات الاتصال بك وهي رقم الجوال والبريد الإلكتروني والمنطقة التي تقيم بها وماهو افضل وقت للاتصال بك، حيث سيقوم مندوب بالاتصال بك

مميزات تأجير السيارات بتحويل الراتب

يمكنك الحصول على العرض المقدم وهو تأجير السيارات لمدة خمس سنوات بدون دفع دفعة أولى او دفع أي رسوم إدارية وبقسك شهري منخفض على حسب متوسط دخلك الشهري ويستمر القسط لمدة 60 شهر، وذلك إذا تم تأجير السيارات بتحويل الراتب على مصرف الراجحي.

الدفعة الأخيرة حتى 40%.

معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من 4.76%.

مميزات التأجير بدون تحويل الراتب

لكن إذا تم التأجير بدون تحويل الراتب على حسابك على مصرف الراجحي سيتم دفع دفعة أولى وهي 5% من قيمة السيارة وبدوان أي مصاريف إدارية، وسيكون القسط الشهري منخفض ولمدة 60 شهراَ أيضا

الدفعة الأخيرة حتى35 %.

معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من 7.85%.

وهذا مثال إذا تم الاشتراك في العرض عن طريق تحويل الراتب أو عن طريق عدم تحويل الراتب