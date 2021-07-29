نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طرق شحن رصيد فورت نايت وإضافات التحديث الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تواصل لعبة فورت نايت إطلاق تحديثاتها المستمرة، التي تتضمن العديد من المزايا الرائعة، وتضمنت أيضًا مؤخرًا حزمة طاقم أغسطس 2021 الخاصة بفصل الصيف، والتي تحتوي على مجموعة الحزمة الخاصة بزي سمر سكاي، وفأس سيف القوة الملحمي فردي المقبض، بالإضافة إلى القط الشقي الموجود على ظهر الغلاف، بجانب إجراء عدد من التحسينات الأساسية على المؤثرات الصوتية والبصرية للخريطة بيئة اللعب، ويمكن أيضًا الحصول على مميزات طاقم Fortnite من بطاقة معركة الموسم 7 ونقود V-Bucks شهريًا.

بطاقة معركة الموسم السابع

الآن أصبح بإمكان جميع اللاعبين المشتركين في طاقم Fortnite من الوصول الفوري إلى بطاقة معركة الموسم الجديد الذي يحمل رقم 7، والدخول بشكل مباشر في الفصل الثاني للحصول على بطاقة المعركة بشكل تلقائي، وهو ما يتيح لهم استرداد ما يعادل 950 من نقود V-Bucks إلى حسابهم، وما يساعدهم على شحن النقاط الخاصة باللعبة، لشراء العناصر الأساسية والمهام والعتاد والألبسة والسكنات والحزم، ثم لاحقًا الحصول على على 1000 من النقود بمجرد التسجيل في حدث أغسطس.

شحن نقاط فورت نايت

والآن يمكنك شحن نقاط فورت نايت للحصول على النقود الخاصة باللعبة، ويتطلب شحن الرصيد امتلاكك حساب رسمي على منصة إيبك جيمز وهي الشركة المالكة للعبة، وهو ما يساعدك بكل سهولة من الربط مع حسابك على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ثم اختيار طريقة الدفع التي تود الدفع بها للحصول على الرصيد الجديد، سواء من خلال بطاقة الدفع الإلكتروني الذي يتطلب منك تسجيل رقم الآي دي الخاص بها في الخانة المخصصة له، أو من خلال بطاقات جوجل بلاي، وفي كل الحالات يتوفر الشحن مقابل الرصيد، مع العلم أن اللعبة تتميز عن مثيلاتها من الألعاب الإلكترونية الأخرى، بتوفير الذهب والجوائز والهدايا الحصرية والفورية.

وتوفير عدد من الأسلحة الجديدة المتنوعة

يأتي هذا في الوقت الذي أطلقت فيه لعبة فورتنايت العديد من الأسلحة المتنوعة الجديدة متعددة المهام، وأسلحة القنص والدروع والمركبات والفؤوس، بالإضافة إلى سيارة فيراري الجديد التي تدخل مضمار السباق الأقوى بمشاركة العديد من اللاعبين.