نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر آبل ايفون 13 المتوقع بالسعودية ومصر والدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة آبل ايفون 13 ، من الهواتف الذكية التي تستعد شركة آبل الأمريكية بطرحها بالأسواق العالمية الأيام القادمة، وتأمل شركة آبل أن يحقق الجوال النجاح الذي حققته سلسلة هواتف iPhone 12، والتي ضمت جوال iPhone 12 Pro، وهاتف iPhone 12 Pro Max، ومن المقرر أن يتم طرح سلسلة جوالات iPhone 13 بالأسواق خلال شهر سبتمبر 2021م، وتضم هذه السلسلة هاتف iPhone 13 Pro، وموبايل iPhone 13 Pro Max، وتتميز هذه السلسلة من جوالات شركة آبل الأمريكية بجودة التصنيع ومتانة الخامات المصنوع منها هذه الجوالات، كما يدعم هذا الهاتف تشغيل شبكات الجيل الخامس وهى أحدث شبكة اتصال في العالم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على مواصفات وسعر ايفون 13 بالسعودية ومصر والدول العربية.

مواصفات هاتف آبل ايفون 13 العامة

يشتمل جوال Apple iPhone 13 على مواصفات رائعة عديدة وهى كما يأتي:-

يدعم الجوال تشغيل جميع الشبكات وخاصة شبكة الجيل الخامس 5G. من المتوقع أن يأتي الجوال بشريحة اتصال واحدة وهى من نوع نانو SIM أو من نوع eSIM، أو يأتي بشريحتي اتصال لدولة الصين والاثنين في وضع الاستعداد. يبلغ وزن هاتف آبل الجديد 226 جرام. يأتي جوال أيفون 13 مصنوع من الزجاج من الخلف والأمام، والزجاج من نوع كورنينج غوريل، بالإضافة إلى ذلك الإطار الجانبي مصنوع من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ والخدوش. الهاتف سوف يأتي مقاوم للغبار والماء بمقياس IP68. الجوال يأتي مدعوم بخدمات الدفع الإلكتروني، الماستر كارد، والفيزا كارد. الجوال لا يحتوي على الراديو FM. يدعم الموبايل أحدث إصدارات البلوتوث وكذلك أحدث إصدارات الواي فاي. يدعم الهاتف تقنية الاتصال القريب المدى الـ NFC. يأتي الجوال بالعديد من المستشعرات مثل الـ Face ID، ومستشعر الماسح الضوئي، الضغط الجوي، ومستشعر الجيروسكوب، ومستشعر التسارع والتقارب، كما يحتوي على مستشعر للإضاءة المحيطة. يأتي الهاتف مدعوم بمنفذ USB 2.0. الجوال يأتي بمكبرات صوت ستريو.

مواصفات شاشة هاتف iPhone 13

تأتي شاشة هاتف ايفون 13 بمواصفات عالية الجودة كما تتميز بنقاء الصورة وهى كما يأتي:-

يأتي الهاتف بشاشة من نوع LTPO وهى تعمل باللمس، وتدعم واحد بليون لون.

حجم شاشة الموبايل 6.1 بوصة، كما تستحوذ على 87.4% من واجهة الموبايل الأمامية.

دقة شاشة ايفون 13 تبلغ 1284*2778 بكسل، وكثافة بكسلات الشاشة 458 بكسل لكل بوصة.

تبلغ 1284*2778 بكسل، وكثافة بكسلات الشاشة 458 بكسل لكل بوصة. تدعم شاشة هاتف iPhone 13 أبعاد العرض الجديد 19.5:9.

أبعاد العرض الجديد 19.5:9. الشاشة تأتي مصنوعة من زجاج الكورنينج غوريلا، وهذا النوع من الزجاج مقاوم للخدوش، بالإضافة إلى ذلك يشتمل الجوال على طلاء يقاوم بصمات الأصابع والزيوت.

شاشة الموبايل تدعم خاصية الـ HDR10، كما تدعم خاصية الـ True Tone.

سطوع شاشة الهاتف 1200 شمعة لكل متر مربع، وهو أقصى حد للسطوع.

يبلغ معدل تحديث شاشة الموبايل 120 هرتز.

تدعم الشاشة خاصية الـ Dolby Vision.

مواصفات الذاكرة والهارد وير لجوال آبل ايفون 13

يأتي هاتف Apple iPhone 13 بمعالج قوي وذاكرة داخلية كبيرة ومواصفاتهم كما يلي:-

النظام الخاص بتشغيل الموبايل iOS 15. المعالج يأتي من نوع Apple A 15 Bionic، ودقة تصنيعه 5 نانو متر، وهو سداسي الأنوية. يأتي الجوال بمعالج رسوميات من شركة آبل رباعي النواة. مساحة الذاكرة الداخلية للجوال 1 تيرا. مساحة ذاكرة الوصول العشوائي للهاتف 8 جيجابايت.

مواصفات كاميرا iPhone 13 الخلفية

سوف يأتي هاتف آبل أيفون 13 بعدد 2 كاميرا خلفية مواصفاتهم كما يلي:-

كاميرا الجوال الخلفية مزدوجة، دقة العدسة الأولى 12 ميجا بكسل، والكاميرا من النوع العريض، والعدسة الثانية تبلغ دقتها 12 ميجا بكسل والكاميرا من نوع تلي فوتو، كما تحتوي على مستشعر خاص بالعمق.

الكاميرا الخلفية للجوال تحتوي على فلاش من نوع LED.

تدعم الكاميرا الخلفية تقنية الـ HDR 3، كما تدعم التصوير البانوراما حتى 63MP.

تدعم الكاميرات الخلفية تقنية التثبيت البصري المزدوج وذلك من خلال كاميرا الجوال الواسعة، وكاميرا الهاتف المقربة للمسافات.

كما تدعم الكاميرات الخلفية التثبيت التلقائي للصور.

تدعم تصوير الفيديوهات بتقنية الـ 4K، وتصوير الفيديوهات بتقنية الـ HD، كما تدعم تصوير الفيديوهات بتقنية الـ HDR.

مواصفات كاميرا آبل ايفون 13 الأمامية

تحتوي كاميرا جوال iPhone 13 الأمامية على عدد 2 كاميرا مواصفاتهم كما يأتي:-

كاميرا الهاتف الأمامية مزدوجة، تأتي العدسة الأولى بدقة 12 ميجا بكسل وهى عدسة عريضة، والعدسة الثانية عبارة عن SL 3D وتستخدم كمستشعر للعمق والقياسات الحيوية. الكاميرا الأمامية للموبايل تحتوي على خاصية الـ Face ID التي نستطيع من خلالها فتح الجوال بالوجه. الكاميرا الأمامية تدعم تصوير الفيديوهات بخاصية الـ 4K. تحتوي الكاميرات الخلفية على مثبت بصري إلكتروني.

مواصفات بطارية iPhone 13

يأتي جوال ايفون 13 ببطارية قوية مواصفاتها كما يأتي:-

بطارية الهاتف ليثيوم أيون، وهى من النوع الثابت بالهاتف ولا نستطيع إزالتها من الجوال إلا من خلال متخصص.

تدعم البطارية الشحن السريع بقدرة 18W.

يصل شحن بطارية الجوال إلى 50% في 30 دقيقة، من خلال محول قدرته 20W.

الموبايل يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15W.

يدعم الجوال الشحن اللاسلكي بشواحن Qi بقدرة 7.5W.

تصمد البطارية 20 ساعة متواصلة عند تشغيل الفيديوهات من الجوال، كما تصمد 12 ساعة متواصلة عند تشغيل الفيديوهات من الإنترنت.

تصمد البطارية 80 ساعة عند تشغيل الصوت من الهاتف.

سعر آبل ايفون 13

سوف نتعرف على سعر iPhone 13 في مصر والسعودية والدول العربية وهى كما يلي:-

سعر الهاتف المتوقع في السعودية 3900 ريال سعودي. ثمن الجوال المتوقع في مصر 17000 جنية مصري. سعر الموبايل المتوقع في الإمارات 3900 درهم إماراتي. ثمن الهاتف المتوقع بالدولار الأمريكي 899 دولار.

مميزات iPhone 13

هناك العديد من المميزات التي يحتوي عليها جوال ايفون 13 عملاق الهواتف الذكية الجديد وهى كما يأتي:-