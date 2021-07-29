قررت شركة مانسكو، الوكيل الحصري للعلامة الفرنسية بيجو في مصر، تخفيض أسعار بيجو 301 موديل 2021، بقيمة 5 آلاف جينه.

وقالت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تمتع الآن بخصم 5000 جنيه على فئة أكتيف من العربية الأوروبية بالكامل بيجو 301، ليبدأ سعرها من 237,990 جنيه.

وبالتالي فإن سعر الفئة الأولي بلغ 242.990 ألف جنيه بدلا من 237.990 ألف جنبه، بقيمة تخفيض 5 آلاف جنيه، فيما بلغ سعر الفئة الثانية 269.990 ألف جنيه دون تغيير.

وتعمل بيجو 301 التي تنتمي لفئة السيارات السيدان، بمحرك سعة 1.6 لتر، بقوة 115 حصان، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتأتي بيجو 301 موديل 2021، بمجموعة كبيرة من وسائل الأمان والسلامة أبرزها: "وسائد هوائية- فرامل مانعة للانزلاق ABS - حساسات ركن خلفية- مثبت ومحدد سرعة".

وتحتوي السيارة على باقة متنوعة من التجهيزات أبرزها:"مكييف هواء، وراديو ومدخل USB وبلوتوث، وعجلة القيادة متحركة في اتجاهين، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي وخاصية ضبط ارتفاع الكرسي، ومصابيح ضباب أمامية، وخاصية طي المقاعد الخلفية"، وغيرها من التجهيزات الأخري.