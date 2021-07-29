نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العملات الرقمية وأشهر أنواعها وهل مستخدمة أم لافائدة منها بعد التطور الهائل بالتكنولوجيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة العملات الرقمية، العالم بأكمله يتحول الي ما يسمي بالتحول الرقمي، طفرة من التكنولوجيا تسود العالم وتبعث فيه روح التقدم والتطور في كل المجالات، وذلك نتيجة للتطور التكنولوجي الذي نجح في توفير الكثير من الوقت والجهد والمال، جعل من هذا العالم قرية صغيرة ونتيجة لكبر المساحات الكبيرة جداً الا ان المجال الرقمي نجح في جعلها قرية صغيرة متكاملة الاركان والجوانب، كما جاء مع هذا التطور العظيم ما يسمي بالعملات الرقمية وهذا لم يكن متوفراً من قبل.

من قديم الزمن كان يتم استخدام القطع النقدية المعدنية، ولاكن مع انتشار التطور التكنولوجي حول العالم ظهرت العملات الرقمية التي سهلت التعامل، وكانت خير اضافة في ظل هذا التحول الرقمي الذي يتطور يوماً بعض حول العالم.

ما هي العملة الرقمية؟

يمكننا تعريف العملات الرقمية بأنها ” نوع من الاموال الرقمية التي تعتبر كوسيط للتعامل في مختلف البيئات ”

كما انه يعتبر رمز رقمي مشفر يتم استخدامه في التداول من خلال شبكة كبيرة من الاجهزة، حيث انها تعمل على تسجيل معاملات تبادلية آمنه لا تحمل شيئاً من التزوير والخداع،

” Currency، Cryptography تتكون من الناحية اللغوية الي مقطعين ”

وهي تعني العملة المشفرة كوسيط لكافة التعاملات الآمنة.

أنواع العملات الرقمية

سوف نتحدث عن ثلاثة من اشهر العملات الرقمية وهما البيتكوين .(Bitcoin) والألتكوين , (Altcoins) ,والتوكين (Tokens)

حيث تعتبر هذه العملات من أشهر العملات الرقمية المستخدمة، كما انها أكثر آمناً من الاغتيال والتتبع.

أولا: البيتكوين – Bitcoin

احد اشهر العملات الرقمية الموجودة علي الاطلاق، والتي تعتبر مشهورة جداً في التعامل، حيث انها عملة لا متجددة ولا نهائية، كما يوجد منها ايضاً ما يقارب من 21 مليون وحدة تقريباً، وفقاً لأحداث إحصائية تم اكتشاف ما يقارب من 17 مليون وحدة وذلك من خلال البحث والتعدين، كما فقد ما يقارب من 3 مليون وحدة، نتيجة لنسيان او فقدان مالكوها لبيانات خاصة بها ” .password ”

ثانيًا: ألتكوين – Altcoins

واحدة اخري من أشهر العملات الرقمية تدعي ألتكوين، وبالرغم من وجود ألف وحدة فقط من ألتكوين، الا انها تعتبر صور بديلة للبيتكوين، كما يجب الأخذ في الاعتبار انه ليست كل وحدات الالتكوين تعتبر صور بديلة لبيتكوين، بل بعضها يختلف تماما اختلافاً جوهرياً ومضموناً عن البيتكوين، كما ان الالتكوين تستخدم خوارزميات خاصة مختلفة عن البيتكوين، كما ان هذا لا يمنع انها تعتبر من أشهر العملات الرقمية والتي تحمل محل الاهتمام والاهمية بكونها وسيك لتبادل المعاملات والاكثر آمناً.

ثالثًا: توكين – Tokens

لا تقل اهمية بكونها من العملات الرقمية المنتشرة في زمننا هذا ، نتيجة للتحول الرقمي ادي الي ظهور العديد من العملات الرقمية وتعد توكين واحدة من اشهر العملات الرقمية ولا تقل اهمية عن البيتكوين، واذا نظرنا الي الاختلاف بين هذه العملة الرقمية مقارنة بالعملتين الاخريين نجد انها ليست لها منصة خاصة بها ، حيث انها تستخدم علي ما يسمي ” بالتطبيقات اللامركزية ” وهي التطبيقات التي تستخدم لتشغيل العقود ، لا يشترط ان تمثل التكوين شيء ملموس مثل الكهرباء او شيء اخر حيث تستخدم هذه العملة لشراء اشياء علي التطبيقات اللامركزية .

احتلت العملات الرقمية المكانة الكبيرة في عيون المستثمرين حيث انها كانت بمثابة التطورات الكبيرة والمتلاحقة التي اجتازت العالم في مختلف المقالات.

في إطار هذا التطور التكنولوجي الذي يتقدم يوماً بعض يوم والذي جعل العالم قرية صغيرة نتيجة لهذا الكم الهائل من التكنولوجيا المتقدمة، تم الحديث عن جانب من اهم هذه الجوانب الرقمية وهو العملات الرقمية وضرورة استخدام هذه العملات في التعاملات بين المستثمرين والمستقبل سوف يشهد العديد من التطورات ومن المحتمل سوف يظهر تطورات اخري.