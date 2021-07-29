نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة ببجي مميزات وعيوب اللعبة وأخطر أشياء تعوق الاستمرار بهذه اللعبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة ببجي تعتبر من الألعاب المشهورة جداً في عالمنا الحالي، حيث يقبل عليها ملايين الأشخاص يوماً بعض يوم، بل انها اصبح نشاً عليها ما يقارب من 20 مليون شخص يومياً حول العالم بل اكثر، كما أنها أكثر الألعاب استمتاعا في العالم، وتتميز بوجود عدد كبير من الأشخاص عليها يومياً.

وصف لعبة ببجي

● لعبة ببجي من أشهر العاب القتال والحرب في العالم في الوقت الحالي.

● حيث انها أكثر استخداماً، والأكثر تشويق ومتعة.

● متاح تشغيل اللعبة على كافة أنظمة التشغيل، وتدعم جميع الأجهزة.

● قامت الشركة الكورية مؤسسة اللعبة وهي شركة Tencent بمنح تشغيل اللعبة على الكمبيوتر من خلال المحاكي.

● حتى تفرق المهارات الشخصية لدي كل لاعب من خلال استخدام المحاكيTencent لدي الشركة.

● تتميز بجودة المؤثرات داخل اللعبة وجودة المناظر، مما يجعل اللعبة أكثر طلباً، وأكثر استخداماً.

● الطرق داخل اللعبة رائعة في كافة المناطق، والمناظر الخلابة والطبيعية دليل علي تميز هذه اللعبة.

مميزات لعبة ببجي

● يتم تحميل اللعبة على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر بطريقة مجانية.

● يتم تشغيل اللعبة على الكمبيوتر، وذلك باستخدام محاكي Tencent حتى يتم منح أمكانية تشغيل اللعبة.

● تتميز لعبة ببجي بوجود جرافيك ممتاز جداً، حيث يظهر الأشخاص باللعبة وكأنهم بالحقيقة.

● يوجد العديد من الإضافات داخل اللعبة مثل الأسلحة، وتحسين شنطة الإسعافات الأولية.

● من خلال اللعبة يسمح ان تمارس اللعب بمفردك، وزوجي، وأيضا داخل تيم، حتى يتم الاستمتاع بها.

● في داخل اللعبة يوجد شات، حتى يسهل عملية التواصل بين اللاعبين داخل اللعبة.

● يتوفر داخل اللعبة ايضاً مايك حتى تتواصل مع فريقك من خلال الصوت.

● يوجد داخل اللعبة عدد كبير من السيارات.

● يوجد داخل اللعبة أكثر من سيرفر مثل السيرفر الأوربي، وسيرفر آسيا وغيرها.

● تعمل ممارسة هذه اللعبة علي زيادة مستويات الابداع لدي اللاعب، وترفع من مستويات التأمل والتفكير في حل المشكلات والهروب من الخطر.

● تعمل لعبة ببجي على التخطيط بطريقة ذكية لحل مشكلة ما، والتعامل معها بطريقة صحيحه وذكية.

● تسهل هذه اللعبة من التواصل والتعرف على شعوب العالم من جميع الدول عبر الشات داخل اللعبة.

عيوب لعبة ببجي

● العنف داخل اللعبة قد يؤدي الي ترسيخ مبادئ وقيم قد تؤثر على سلوك وحياة اللاعب.

● اللعب الكثير طوال اليوم قد يؤدي الي ادمان ممارسة اللعبة، مما يعجلك اقل إنتاجية.

● كثرة ممارسة لعبة ببجي قد يؤدي الي جعلك اقل اختلاط بالأخرين، وهذا قد يؤدي الي العزلة عن العالم، مما يجعلك تصبح اقل نشاطاً اجتماعياً.

● كثرم ممارسة اللعبة لساعات طويلة غير مفيد لصحتك البدنية، وقد يؤدي الي الكسل والخمول.

● لعب ببجي لساعات طويلة قد يؤثر على ساعات النوم، ويؤدي الي القلق والحاجة للنوم طوال اليوم.

● تأخذ وقت كثير جداً بلا فائدة، مما يجعلك تشعر بأن يومك قليل في الساعات، حيث لا تستطيع ان تمارس حياتك اليومية من كثرة اللعب.

● تؤثر ببجي على العين، لان التركيز لساعات عند ممارسة اللعبة، قد يؤثر على العين ويصيبها بالجفاف.

● تسبب لعبة ببجي للكثير من الأطفال القلق والغضب وكثرة التوتر والتعصب من اقل الأشياء.

● كثرة ممارسة هذه اللعبة قد يؤدي الي بلوغ الشاب بدون مسؤولية، بالإضافة الي ضياع وقت كثير جداً امام الشاشة بدون فائدة.

● عدم التركيز والاهتمام بتفاصيل الحياة، لان اللعبة قد تمكنت من احتواء اللاعب بالكامل.

● كثرة ممارسة لعبة ببجي تعمل على تدمير الوقت، مما تدمر حياة من يمارس اللعبة، لأنها تأخذه من حياته وأهدافه بدون فائدة.

● كالما كانت هذه اللعبة شيقة وممتعة للإنسان، كلما كانت مدمرة أكثر لحياته وأهدافه.

لعبة ببجي من اهم الألعاب في العالم في الوقت الحالي، وكما ان لها مميزات كثيرة، يوجد لها عيوب كثيرة، وعلينا ان نحمي أولادنا من مخاطرها.