نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشغل فيديو جميع الصيغ وأهم البرامج الرائعة للتشغيل بدون أي عقوبات 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشغل فيديو جميع الصيغ، يوجد العديد من المشاكل التي تقابل الكثير من الأشخاص في تشغيل الفيديو، حيث يبحث الجميع عن حل مشكلة عدم تشغيل الفيديو، حيث يوجد العديد من البرامج التي تستخدم في تشغيل الفيديو بصيغ كثيرة ومتعددة.

مشغل الفيديو بجميع الصيغ

● مهما كان صيغة الفيديو على حاسوبك، فلإن مشغل الفيديو سوف يقوم بتشغيله وبسهولة وجودة عالية.

● يوجد برامج كثيرة تعمل كمشغل للفيديوهات، وتعتبر ذات أهمية كبيرة لأن بدونها لا يمكن تشغيل الفيديو على الحاسوب.

● يعتبر برنامج media player classic أفضل مشغل فيديو في العالم.

● هناك مشغل فيديو يدعي Media player classic، من اهم مميزاته انه يعمل على أي حاسوب وبدون أي مشاكل.

● مشغل الفيديو يتوفر فيه مميزات كثيرة، منها انه يوجد ترجمة الفيديوهات التي ليس لها ترجمة، حيث أن هذه الأداة توجد في البرنامج يتم تفعيلها بسهولة.

● من خلال المشغل تستطيع ان تغير مقاسات الفيديو الى الحجم الذي تريده.

● مشغل الفيديو يعمل بشكل مجاني تماماً، ولا يحتوي على أي مميزات مدفوعة، كما انه لا يحتوي على أي إعلانات.

● المشغل يعمل على أي جهاز، حيث انه يعمل على اقل الامكانيات، ولا يحتاج الي امكانيات معينة كي يعمل على الجهاز.

● يوجد مشغل فيديو على أجهزة المحمول أيضا ً، والأجهزة الذكية، وذلك من أجل تشغيل جميع الفيديوهات بجودة عالية وبكل سهولة.

● من خلال المشغل تستطيع تشغيل الفيديوهات بجودة Full HD، وتعديل مقاسات الفيديو كما تريد.

● برنامج مشغل الفيديو يحتوي على العديد من المزايا مثل، انه يحتوي على أداة لتشغيل الفيديو في كافة الشاشة وضع ملئ الشاشة، ومن ثم تشغيل الفيديو بالعرض، بالإضافة إلى التحكم في الطول والعرض.

● يسمح برنامج مشغل الفيديو بتشغيل العديد من الملفات الصوتية والملفات المختلفة والنادرة ذات الصيغ المختلفة.

مميزات مشغل الفيديو جميع الصيغ

برنامج خفيف في المساحة، يعمل على جميع أجهزة الحاسوب، ولا يتطلب مواصفات خاصة.

● يحتوي المشغل على واجهة مستخدم سهلة في التعامل، ويوجد بها العديد من الخيارات المتقدمة.

● برنامج مشغل الفيديو، يعتبر برنامج مجاني لا يحتاج إلى اشتراك شهري او سنوي.

● يعمل المشغل بطريقة السحب، حيث إذا كنت تريد تشغيل فيديو معين عليك بسحب الفيديو ووضعة بالمشغل، ومن ثم يتم تشغيل الفيديو بطريقة تلقائية.

● يدعم تشغيل جميع صيغ الفيديو مثل MP4، WMV، AVI، وغيرها من الصيغ المتعددة التي يستطيع المشغل دعمها بطارية مجانية.

● المشغل يقوم بتحديث نفسه بطريقة تلقائية بدون أي تدخل من المستخدم لطلب تحديث جديد.

● البرنامج يتميز بالسهولة، حيث أنه خفيف الحجم، ويتم تحميله وتثبيته وتشغيله بسهولة تامة.

● المشغل لا يحتوي على أي إعلانات، حتى لا يشعر المستخدم أنه أداة لربح المال.

● مشغل الفيديو يعمل على النظام 32bit، والنظام 64bit، بدون وجود مشاكل في التحميل أو التثبيت.

● المشغل يعمل على تشغيل جميع الصيغ وبجودة عالية، بالإضافة إلي زيادة مستوي الصوت الي 400% أي أربع أضعاف الصوت الأصلي.

● من خلال البرنامج يتم حفظ لقطات من الفيديو، وذلك من خلال خاصية سكرين شوت Screenshot، ومن ثم حفظها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

● إذا تواف في البرامج الأدوات اللازمة تستطيع ان تشاهد القنوات الفضائية، ولكن إذا توافرت الأدوات التي تسمح بذلك داخل البرنامج.

● بدون وجود مشغل فيديو على الجهاز، لن يتم مشاهدة الفيديوهات، لذا يجب تجميل المشغل على جميع الأجهزة، حتى يتم الاستمتاع بالفيديوهات والتعديل عليها.

مشغل الفيديو يحمل أهمية كبيرة، من أجل تشغيل الفيديوهات على أجهزة الحاسوب أو أجهزة المحمول، بدون وجود مشغل فيديو على الجهاز الخاص بك لا تستطيع تشغيل الفيديوهات، ويجب تحميله على جميع الأجهزة.