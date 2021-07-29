نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة فتح واتساب على 5 أجهزة وكيفية نشر رسالة جماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ميزةٌ جديدةٌ رائعةٌ أضافها تطبيق WhatsApp، خدمة لمستخدميه حول العالم، إذ يمكن من خلالها فتح واتساب على 5 أجهزة في وقتٍ واحدٍ، وذلك عبر الويب أو التطبيق على جهاز الحاسب بنوعيه ماك أو أندرويد، دون الحاجة إلى الهاتف الذّكي، فيما تبقى صلاحية الجلسات مستمرة، حتى إذا أُغلق الهاتف أو التطبيق نفسه لأي سبب، وهي ميزة تهم الملايين الذين يستخدمون هذا التطبيق يوميًّا في العمل ومراسلة الأصدقاء، وغيرها من الاستخدامات الأخرى.

طريقة فتح واتساب على 5 أجهزة

وفي السطور التالية، ننشر طريقة فتح واتساب على 5 أجهزة في وقت واحد، خدمة لمستخدمي هذا التطبيق، الذي يتجاوزعددهم 2 مليار شخص حول العالم، إذ تأتي على النحو التالي:

نفتح تطبيق الواتس آب على الهاتف الذكي. وننقر على النقاط الثلاثة في أعلى الشاشة. نحدد الأجهزة المتصلة. وننقر على رابط توصيل جهاز. نفتح، بعد ذلك، إصدار واتساب عبر الويب. ونوجه كاميرا الهاتف إلى رمز الاستجابة السريعة بشاشة الحاسب. تسجيل الدخول إلى الحساب.

تشغيل تطبيق WhatsApp عبر واتس ويب

ومن المميزات التي أتاحتها شبكة فيسبوك، والتي تمتلك تطبيق الواتس آب، تشغيل هذا التطبيق على متصفحات الويب عبر الموقع الإلكتروني واتس ويب، وذلك باتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني واتس آب ويب. وفتح تطبيق الواتس آب على الهاتف الذكي الخاص بنا. وننقر على المزيد، وهي الثلاثة نقاط أعلى الشاشة. ونختار واتساب ويب. وننقر على ربط جهاز. نوجه، بعد ذلك، الهاتف إلى باركود واتساب ويب. تأكيد الباركود وفتح التطبيق عبر المتصفح.

خطوات إرسال رسالة جماعية في واتس آب

وفي التحديثات الأخيرة لتطبيق الواتس آب، أصبح من الممكن إرسال رسالة جماعية للأصدقاء وزملاء العمل عبر هذا التطبيق، وذلك باتباع عددٍ من الخطوات على النحو التالي: