نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعلاج مشكلة بط ء متصفح جوجل كروم 4 نصائح هتغير لك أدائه للأفضل تماما في المقال التالي

عمر شويل - جدة 2- ميزة تسريع الأجهزة:

لتشغيل متصفح جوجل كروم بأفضل إمكانية يجب عدم تشغيل الالعاب لانها سبب رئيسي لبطء التطبيقات على الأجهزة، عندما تكون أكثر من لعبة مفتوحة وأكثر من نافذة مفتوحة على الجهاز فإن المهام التي تتطلب معالجة عالية مثل تشغيل ألعاب الفيديو تستخدم وحدة معالجة الرسومات لتقليل عبء العمل على وحدة المعالجة المركزية، ونتيجة لذلك يمكن لوحدة المعالجة المركزية تشغيل المهام الأساسية بينما تتعامل وحدة معالجة الرسومات مع متطلبات المعالجة العالية، وبالرغم من أن هذا يحسن أداء وحدة المعالجة المركزية في معظم الحالات. إلا أنه قد يؤدي أيضًا إلى بطء في تشغيل متصفح جوجل كروم مع استنزاف البطارية بشكل أسرع.

3- ذاكرة التخزين:

من أكثر معوقات زيادة سرعة المتصفح تراكم معلومات التخزين على المتصفح ويجب ازالتها من على المتصفح لكي يستجيب لأوامر المستخدم بسهولة ويسر، وكلما مسح ذاكرة التخزين على المتصفح يكون متصفح جوجل كروم اسرع وافضل لأن تراكم معلومات التصفح المؤقتة مع مرور الوقت يسهم في تقليل أداء المتصفح، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح متصفح جوجل كروم ثم أنقر على النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة. من القائمة التي تظهر لك حدد خيار الإعدادات. ضمن قسم الخصوصية والأمان اضغط على خيار حذف بيانات التصفح. يتيح لك الخيار الأساسي حذف البيانات مباشرة دون تخصيصها.

4-علامات التبويب:

لكي يكون متصفح جوجل كروم في حالته الطبيعية بسرعته المطلوبة لأداء تنفيذه للأوامر يجب عدم فتح أكثر من نافذة حتى تتخلص من بطء المتصفح، وجرى العادة للكثير منا عند البحث عن موضوع ما على المتصفح فتح أكثر من نافذة لنفس الموضوع والتحقق من مصادر مختلفة لموضوع ما وهذا مايجعل المتصفح بطئ لتنفيذ الأوامر، ويؤدي هذا الأمر إلى إستهلاك موارد النظام وبطء التصفح. ويجب إغلاق علامات التبويب غير المستخدمة لتحسين أداء المتصفح وتوفير عمر بطارية الجهاز في الوقت نفسه.