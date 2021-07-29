نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترقب واتساب تطرح ميزة جميلة تنافس بيها تطبيقات المراسلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد شهرة واتساب ومنافسة التطبيقات الاخرى له بطرح العديد من الميزات التنافسية ونظرا لان واتساب يعد الاكثر شهرة والاكثر انتشارا بين التطبيقات ، فقد طرح واتساب أخيراً في الحصول على خاصية View Once. وذلك بعد حصوله على عدد من الخواص مسبقاً، في ظل وجود تسريبات عن ميزات أخرى مستقبلية، وتعمل الشركة المالكة لواتساب شركة فيس بوك على تطوير التطبيق المستمر وبشكل تدريجي طبقا لما جاء ونشر في بعض المواقع المتخصصة.

خاصية View Once في واتساب:

فهي خاصية موجودة بالفعل في بعض التطبيقات الأخرى ولدى معظم التطبيقات المنافسة، فهي فكرة تطبيق سناب شات فكرته الأساسية، ومن غير الغريب أن ترى فيسبوك يقتبس أفكاره من أفكار تطبيقات المراسلة المنافسة، بخاصية View Once -أي المشاهدة لمرة واحدة بالعربية- هي خاصية تشرح نفسها أي مشاهدة لمرة واحدة فقط، ببساطة ستتيح لك الخاصية الجديدة إرسال صورة أو فيديو لأي شخص بشرط أن تتم المشاهدة لمرة واحدة فقط، أي بمجرد أن يتم مشاهدة المحتوى سيتم حذفه بشكل كامل ولن يتمكن الطرف الآخر من مشاهدته مرة أخرى.

الفرق بين خاصية View Once ووضع Self-Destruct

عندما تطرح خاصية جديدة في تطبيق واتساب او ميزة جديدة تكون هذه الميزة تعمل على تلافي اخطاء ما سبق من ميزات وخواص على التطبيق وغير راضون عليها مستخدمي التطبيق، واتساب يوفر في الوقت الحالي خاصية التدمير التلقائي للمحادثات، Self-Destruct Mode. لكن هناك فارق جوهري بين هذا الوضع وبين ما هو متوفر في الخاصية الجديدة، هذا حيث أن الأولى تعتمد على مسح الدردشة بالكامل بكل ما فيها حتى الرسائل النصية. لكن View Once وكما أوضحنا سابقًا تتمحور حول الوسائط، صورًا كانت أو فيدوهات، وخاصية View Once متاحة في الإصدار 2.21.14.3 من واتساب، ولكي تتمكن من استخدامها فيجب أن تمتلك أنت والطرف الآخر هذا الإصدار أو أحدث، كل ماعليك ان تقوم بتحديث تطبيق واتساب من خلال المتجر جوجل بلاي، أو يمكنك تحميل ذلك الإصدار من خلال اي منصات تحميل.