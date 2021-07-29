نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق تيمز منافس قوي لواتساب مستقبلاً تعرف عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد صراع كبير بين شركات التكنولوجيا والتقنية الحديثة على تقديم تطبيق جديد يحل محل تطبيق واتساب وطرحه لمحبي تطبيقات المراسلة وقد استقر الأمر على تطبيق تيمز الجديد والذي ستطرحه شركة مايكروسوفت الإصدار الشخصي من تيمز المنافس القوي لواتساب، وبالفعل أطلقت شركة مايكروسوفت الإصدار الشخصي من مايكروسوفت تيمز، وبعد معاينة الخدمة منذ ما يقرب من عام، أصبحت المنصة متاحة الآن للاستخدام الشخصي المجاني بين الأصدقاء والعائلات عبر الأجهزة المحمولة (أندرويد و iOS) وسطح المكتب بالإضافة إلى الويب، وأصبحت الآن بمثابة المنصة الشخصية المفضلة لديك للبقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء، وذلك بعد أن صنعت اسما لها بصفتها منصة تعاون في مكان العمل.

مزايا تطبيق تيمز:

لايختلف تطبيق تيمز بخواصه ومزاياه عن تطبيق واتساب بل يمتاز بالكثير من المزايا عن واتساب حيث يسمح بإجراء مكالمات فيديو جماعية مجانية ولمدة كبيرة ومشاركة الفيديوهات والملفات بسهولة ويسر، ويمكنك مقابلة ما يصل إلى 300 شخص في مكالمات الفيديو التي يمكن أن تستمر لمدة 24 ساعة، ومع ذلك، فهذه ميزة مؤقتة لعصر الوباء، وتقوم مايكروسوفت بفرض حدود 60 دقيقة للمكالمات الجماعية لما يصل إلى 100 شخص بعد الوباء مع السماح بمكالمات فيديو مجانية على مدار 24 ساعة للتفاعلات بين شخصين، وهناك إمكانية للتعبير عن نفسك من خلال الصور المتحركة والرسوم المتحركة للدردشة والرموز التعبيرية أثناء مكالمات الفيديو.

تيمز يحتفظ بمكالمة الفيديو الجماعية:

ومن أهم المزايا والخواص على منصة تيمز إجراء مكالمة فيديو جماعية والاحتفاظ المحادثة النصية أثناء مكالمة الفيديو الجماعية، وتسمح مايكروسوفت لمستخدمي المنصة بتمكين وضع Together الخاص بها وهي ميزة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقسيم وجهك وكتفيك ووضعك مع أشخاص آخرين في مساحة افتراضية، ويمثل الإصدار الشخصي من المنصة جزء من جهد أوسع تقوم به مايكروسوفت للبقاء على صلة بالمستهلكين بعد سلسلة من عمليات الخروج من الخدمات المخصصة للمستهلك، وإذا كنت مهتما بتجربة مايكروسوفت تيمز للاستخدام الشخصي، فيمكنك تنزيل تطبيقات iOS أو أندرويد أو سطح المكتب، أو التوجه إلى موقع Teams عبر الويب لكي تتمكن من استخدام تطبيق تيمز وما يمتاز به من خواص ومزايا عديدة.