نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفرق بين واتساب الازرق Whatsapp Plus Blue والواتساب الذهبي وكل ما يميزهم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق واتساب الأزرق الإصدار الجديد 2021 فهو من أحدث التطبيقات المُطورة من تطبيق واتساب الأخضر العادي والذي أجريت عليه العديد من التعديلات التي تناسب المستخدمين وتزيد من الخصوصية، ويعتبر واتساب الأزرق تطبيق تقني مميز به العديد من المميزات مما أدى إلى انتشاره بشكل كبير بين مستخدمي تطبيقات المحادثات الكتابية وما يميزه تطبيق واتساب الازرق والذهبي عن الواتساب الأخضر أو واتس اب الرسمي أنهم يقدموا عدد أكبر من المزايا والإعدادات الرائعة مثل إمكانية حفظ الحالات، ومنع الأشخاص من حذف الرسائل، وإمكانية قفل أي محادثة بكلمة سر، وإمكانية رفع حالات طويلة المدة وغيرهم الكثير، ولكن هناك فروقات بسيطة بين واتس الذهبي و واتس الازرق.

الفرق بين واتساب الذهبي و واتساب الأزرق

الفرق بين واتس آب الذهبي و الواتس اب الازرق يتمثل في أن تطبيق واتس اب الذهبي يمكن تحميله على الهاتف دون الحاجة إلى حذف تطبيق واتس اب الرسمي أو الأخضر ، فيمكن العمل على تطبيقين معا وبالتالي يمكن استغلالهم معا في تشغيل أكثر من رقم هاتف واتس اب على نفس الموبايل.

بينما تطبيق واتس آب الأزرق فلا يمكن تحميله واستخدامه إلا بعد حذف تطبيق واتس اب الأخضر الرسمي ، فلا يمكن لاثنين العمل معا فإما هذا أو ذاك، فإذا أردت أن تحمله على هاتفك فيجب عليك أولا أن تقوم بحذف تطبيق واتس آب الأصلي وأيضاً تتفق الميزات في كلا التطبيقين ولكن هناك العديد من العيوب في كل تطبيق منهم.

عيوب تطبيق واتساب الذهبي

يعد تطبيق غير آمن، حيث يتم حظره من وقت إلى آخر لأنه من التطبيقات الغير رسمية.

لا يتمتع بنفس كفاءة واتس اب الرسمي .

يمكن تحميله من متجر جوجل بلاي.

أحيانا ما يتم استخدام البيانات التي تتواجد بداخله في غرض إعلاني، وإذا ما تم تسريب البيانات لا يوجد مصدر موثوق للرجوع إليه في هذه الحالة.

من الممكن أن يحتوي على فيروسات كثيرة.

عيوب واتساب الازرق WhatsApp Plus Blue