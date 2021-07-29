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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديثات وميزات خفية واتساب الذهبي WhatsApp Gold وطريقة تحميل التحديثات في المقال التالي
عمر شويل - جدة تحميل تحديثات واتساب الذهبي التي يبحث عنها عدد كبير من مستخدمي الواتساب عبر أجهزة الأندرويد لوجود العديد من المزايا الخفية في التحديث الجديد للتطبيق، ونظرًا لوجود عدد من الميزات الذهبية الواتساب الجديد أصبح من أقوى النسخ الحديثة المُعدلة المصدرة للبرنامج حيث يتميز بعدم وجود مشاكل تقنية أو عُطل فني، لذلك يرغب العديد في تحميله ليصبح النسخة ضد خطر الحظر والفيروسات التي تنسب في تعطيل البرنامج لوقت طويل، ففي الفترة الأخيرة أصبح تطبيق الواتس آب هو أكثر البرامج التي تستخدم بين الأشخاص وتسهيل عملية التواصل بين كل شخص وأخر.
ميزات خفية واتساب الذهبي
مميزات الواتساب الذهبي Whatsapp Gold هو نسخة حديثة من برنامج الواتساب الأخضر إصدار على متجر جوجل بلاي و App Store يتم تحميل التطبيق من متصفح جوجل بصيغة Apk، وتم إضافة العديد من المزايا التي تجعل عدد كبير من مستخدمي الواتساب ترغب في تحميله والاستمتاع به.
طريقة تحميل واتس آب الذهبي من خلال خطوات سهلة وبسيطة بشكل مجاني دون حاجة لدفع رسوم التنزيل، ويتم تحميل من خلال الرابط الخاص بالتطبيق وعند فتح الموقع يتم الضغط على كلمة تنزيل الواتساب الذهبي وبعد تنزيله يتوجه المستخدم إلى الإعدادات لفتح ملف التحميل وتثبيت البرنامج على الهاتف المحمول ليستمتع بإستخدام التطبيق.
تحديث واتساب جولد النسخة الجديدة
المزايا التي تم إضافتها الواتس آب الذهبي في التحديث الآخير زادت معدلات البحث عن طريقة تحميله،تطبيق WhatsApp Gold APK هو تعديل موثوق به من واتساب و يستخدمه الملايين من المستخدمين كما انه يساعد الجميع في الوصول إلى الكثير من المميزات التي لا توجد في واتس اب الأصلي، و يقتصر واتس الذهبي على نظام تشغيل واحد و هو الاندرويد لأنه يعتبر هو الأوسع انتشارًا ومن المزايا الجديدة:
- يوجد حل لجميع المشاكل والأزمات التي تواجه النسخة القديمة من الواتساب بسبب التعطيل والحظر.
- إضافة خاصية الرسائل الجماعية للعديد من الجروبات والمجموعات.
- توفر خاصية تغير لون الواتس اب وتغير مكان الإشعارات التي تظهر بمجرد وصول رسائل داخل البرنامج.
- يمكن تحويل عدد كبير من الرسائل لأكثر من 250 شخص في الوقت ذاته.
- وصول إشعار عند تغير أحد جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم صورته الشخصية.
- يتم تفعيل خاصية إخفاء الرسائل وإخفاء الظهور من جهات الاتصال.
- تم إضافة الوضع الليلي في اعدادات الواتس اب الذهبي والذي يغير من لون الواتساب.
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